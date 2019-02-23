AK Partili Elvan: Cumhur İttifakı'nı millet oluşturdu

AK Parti Genel Başkan Yarımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan Mersin’in Mut ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için düzenlenen seçim çalışmalarına katıldı. 'Cumhur ittifakı'nın 15 Temmuz gecesi kurulduğunu vurgulayan Elvan, "Milletin evlatları dik durduğu sürece, sizler dik durduğunuz müddetçe, ne bu bayrak iner, ne de bu ezan diner. İşte ‘cumhur ittifakı’ 15 Temmuz’da bu ruhla kuruldu. 'Cumhur ittifakı'nı millet oluşturdu" dedi.AK Parti Genel Başkan Yarımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan , AK Parti Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan ile MHP Milletvekili Baki Şimşek, MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Mut Belediye Başkan adayı Volkan Şeker’le ilçeye bağlı Kıravga Mahallesi’nde halkla buluştu. Daha sonra ilçe merkezindeki seçim bürosunu ziyaret eden Lütfi Elvan ve beraberindekiler, otelde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Türkiye’nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, "Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye’nin büyümesini ve güçlenmesinin hazmedemeyenler her türlü yola başvuruyorlar. Sizlerde görüyorsunuz. Yüzlerce kez millete boyun eğdirmeyi denediler. Ama bu millet asla boyun eğmedi bundan sonra da eğmeyecek" diye konuştu.Cumhur İttifakı’nın amacının milletin istiklali olduğunu vurgulayan Elvan, "15 Temmuz gecesi sizler tanka topa tüfeğe göğsünüzü siper ettiniz dimdik ayakta durdunuz. Ama birileri de ne yaptı? Tankların arkasından usulca sıvıştı ve kendi belediye başkanının evine gitti kahvesini yudumladı. Siz değerli milletimiz, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bir bütün olarak darbecilere karşı direnirken o gitti belediye başkanının evinde kahvesini yudumladı. Türkiye üzerinde emeli olanlar hiç bir zaman boş durmadılar, yine durmuyorlar, bundan sonra da durmayacaklar. Milletin evlatları dik durduğu sürece, sizler dik durduğunuz müddetçe, ne bu bayrak iner, ne de bu ezan diner. İşte ‘cumhur ittifakı’ 15 Temmuz’da bu ruhla kuruldu. ‘Cumhur ittifakı’nı millet oluşturdu. Ortada aynı hedef, aynı amaca odaklanmış bir ittifak var. Nedir bu hedef? Bu hedef milletimiz bekasıdır, istiklalidir" dedi.'TERÖRÜN KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ'Elvan, kurulan ‘millet ittifakı’na tepki göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bir tarafta biz bu ülkenin bekası derken, millet derken, devlet derken, bayrak derken diğer tarafta bir başka ittifak oluştu. Ülke genelinde CHP, HDP ve İyi Parti’nin işbirliği halinde çalışmaları yürüttüğünü görüyoruz. Düşünün bir taraftan ‘Milliyetçiyim’ diyeceksin diğer taraftan HDP’yle işbirliği yapacaksın. Sizin aklınıza sığıyor mu? Mersin güzel bir örnek. Mersin’de de aynı yola başvurdular. İşte CHP’yi destekleyen HDP. HDP Mersin Büyükşehir’de aday gösterdi mi, göstermedi. Terörün siyasi uzantıları ve kol kola girdikleriniz bu milletin tokadını bir kez daha yiyecektir. Onlar ancak Kandil’den aldıkları talimatla hareket ederler. Siz onlar HDP Kürt kardeşlerimizi asla temsil etmiyorlar. Teröre ve teröristlere asla aman vermiyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında hainlere göz açtırmıyoruz. PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ, terör örgütü kim olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan tepelerine çöküyoruz. Şimdi sıra Fırat’ın doğusunda. Bununla ilgili gerekli hazırlıklarımızı da yaptık. Zamanı gelir gelmez onların da başına ineceğiz ve terörün kökünü kurutacağız. ‘Cumhur ittifakı’ olarak Mersin Büyükşehir’i almakta kararlıyız."'KUR ÜZERİNDEN CİDDİ SALDIRI OLDU'Lütfi Elvan, 2018 yılında özellikle kur üzerinde ülkemize ciddi bir saldırı olduğunu bu nedenle zaman zaman ekonomik sıkıntılardan dolayı bazı projelerde aksamalar ve gecikmeler yaşandığını, hükümetin gerekli önlemleri alması nedeniyle bu yılla birlikte yine yatırımlara hızla devam edileceğini sözlerine ekledi.Elvan, daha sonra Ankara’ya hareket etti.



