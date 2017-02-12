Ak Partili Eker: PKK'nın tayin ettiği yoldan gitmeye devam ediyorlar (2)

'CHP'NİN REJİM DEĞİŞİYOR SÖYLEMİ CEHALETTEN ÖTE ANLAM TAŞIMIYOR'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ndeki Danışma Meclisi toplantısından sonra Diyarbakır'a geldi. Burada yapılan toplantıda konuşan Eker, Türkiye'nin koalisyonlardan çok zarar gördüğünü dile getirerek, "Rejimi değiştiriyorlar, rejim tehlikeye giriyor söylemi cehalleten öte bir anlam taşımamaktadır. İdare de değişmiyor. İdaremizin adı cumhuriyettir. Biz sadece şunu söylüyoruz, halk kendisi, yani cumhur, başkanını yani kendisini yönetecek kişiyi doğrudan doğraya seçsin. Hükümeti de halkın seçtiği cumhurbaşkanı tayin etsin. Bakanlar kurulu halk tarafından güven oyuna tabi tutulsun. Parlamento içinde kolalisyonlar veya benzeri durumlarla çift başlı bir yönetime alan açacak uygulamalarda Türkiye geçmişte çok çekti. 1977 yılında milliyetçi çephe hükümeti varken, yani Erbakan, Demirel ve Türkeş ile birlikte bir hükümet kurulmuşken, o gün Güneş Motel'de milletvekilli pazarlık sistemleri kuruldu. İnsanlar partilerinden istifa ettirilip, yeni bir koalisyonun kurulması için bir şekilde ikna edildiler. O günler Türkiye'yi 12 Eylül darbesine götürdü. 1990'lı yıllarda Türkiye 10 yıl boyunca koalisyonlardan zarar gördü, çok çekti"diye konuştu.

'BİZ, BÜROKRATİK VESAYETLE MÜCADELE EDİYORUZ'

Yeni anayasada yargının tek başlı olacağını ifade eden Mehdi Eker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu düzenlemeyle bir şey daha getiriyoruz. Bu çok önemli. Biz, bürokratik vesayetle ve bürokartik ologarişyle mücadele ediyoruz. Şu anki yargı iki başlı. Bir sivil yargı var, bir de askeri yargı var. Neden Askeri Yüksek Mahkemesi'ni kurmuşlar? Askerlerin alanını, sivil siyasetin, dolayısıyla halk iradesinin tesirinden uzaklaştırdılar. Biz, bu düzenlemeyle bunu da değiştiriyoruz. Diyoruz ki; mahkemeler bir olacak. Adelet öyle tesis edilir. Mevcut sistemde cumhurbaşkanlığının yetkisi çok ama sorumluluğu yok. Neden böyle yapmışlar biliyor musunuz? Darbeciler 1982 anayasını yaparken, hep şöyle düşünmüşler, bu milletin başına cumhurbaşkanı ya emekli bir asker olacak, ya emekli bir bürokrat olacak, veya kendi istedikleri bir adam olacak. O siyaset kurumunun başında vesayetçi olacak. Onun yetkileri çok olacak, o istediğini reddedecek, istediğini atayacak. Her şeyin altında imzası gerekiyor, ama hiçbir imzadan sorumlu değildir. Hiç sorumluluğu yok. Şimdi biz bunu değiştiriyoruz. Diyoruz ki; cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi, yetkilendirildi, ama bir de sorumluluk verilecek. Diyorlar ki; Türkiye tek adamlığa gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine cehalet örneğinin bir sözüdür. Tek adamlık iddiası gerçek dışıdır. Aksine yeni teklif, cumhurbaşkanlığına sorumluluk getiriyor."

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,()

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