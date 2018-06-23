AK Partili Eker: PKK, bölgeye yatırımı engelliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Ağaçgeçit köyünde halkla buluşmasında, terör örgütü PKK'nın bölgeye yatırımı engellediğini belirterek, "Devlet diyor ki, 'Diyarbakır'a kim yatırım yaparsa ona destek veririm'. Ama yatırımcı Diyarbakır'a gelip yatırım yapmıyor. Çünkü korkuyor. Nedeni ise terördür. Güvenlik endişesi var" dedi.

24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'dan 1'inci sıra milletvekili adayı olan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü, Kayapınar ilçesine bağlı Ağaçgeçit köyünde halkla buluşma programına katıldı. Ağaçgeçit köyünde davul zurnayla karşılanan Eker, burada bir konuşma yaparak yarınki seçimlerin önemine değindi. Konuşması sırasında yağmur yağması üzerine şemsiye tutan korumasını uyaran Eker, "Burada kimsenin şemsiyesi yok, ben de şemsiye kullanmayacağım"dedi. Eker'in sözleri köylüler tarafından alkışlandı.

'TERÖRE DUR DİYEBİLİRSEK, SORUNLARIMIZ ÇÖZÜLÜR'

Ağaçgeçit köyü sakinlerine seslenen Eker, seçimleri Diyarbakır için bir fırsata çevirmek istediklerini söyledi. Bu fırsatın, Diyarbakır'ı kalıcı huzura eriştirmek olduğunu anlatan Eker, "Bizim bir şeye ihtiyacımız var. Terör ve şiddete 'dur' dememiz lazım. Teröre ve şiddete 'dur' diyebilirsek, sorunlarımızın hepsi çözülür. Bilin ki Diyarbakır barış, huzur, yatırım, istihdam ve kalıcı huzur istiyor" dedi.

'KAYYUMLAR, PARAYI DİYARBAKIR İÇİN HARCIYOR'

Bölgedeki belediyelere atanan kayyumların çalışmalarına değinen Eker, önceki belediye yönetimlerine gelen paraların halk için harcanmadığını belirterek, "Diyarbakır Belediyesi'ne eskiden gelmeyen yeni bir para mı geldi? Hayır, para aynıdır. O zaman da kişi başı geliyordu, şimdi de kişi başı geliyor. Devlet, her ay düzenli para gönderiyor. Ama eskiden bu para, Diyarbakır'a hizmet için değil, bu para eskiden başka işler için harcanıyordu. Onun için Diyarbakır'a hizmet için para kalmıyordu. Kayyumlar, parayı Diyarbakır için harcıyor" diye konuştu.

'KÜRT ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜLER, KATİLLERİ ONLARDIR'

Diyarbakır'da olması gerekenden daha çok işsiz bulunduğunu dile getiren Eker, "Devlet diyor ki, 'Diyarbakır'a kim yatırım yaparsa ona destek veririm'. Ama yatırımcı Diyarbakır'a gelip yatırım yapmıyor. Çünkü korkuyor. Nedeni ise terördür. PKK, bölgeye yatırımı engelliyor. Yatırımcının güvenlik endişesi var. Şantiyesini yakacaklar, araçlarını yakacaklar, haraç alacak gibi kaygıları var. Bu olaylar oldu mu? Evet, oldu. Bırakın dışarıdan gelen yatırımcıların iş yerlerinin basılıp yakılmasını, burada kendisi gibi düşünmeyen hemşehrilerimizin şantiyesi basıldı, araçları yakıldı. Bu şehri hendeklerle, barikatlarla, çukurlarla kazdılar. Şehri yakıp, yıktılar. Dünyanın neresinde birileri gelip, bir şehir böyle işgal etmeye kalkar? Gencecik Kürt çocuklarını orada öldürdüler. Katilleri onlardır. Biz, 24 Haziran'da bunun mesajını vereceğiz. Dünyaya diyeceğiz ki, 'Diyarbakır onları değil, bunları istiyor'. Bunun da yolu oy vermektir. PKK bölgeye yatırımı engelliyor " dedi.

'DEVLET BU KONUDA ARTIK TESİRLİDİR'

Konuşmasında seçim güvenliğine de değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Eskiden, onlara verilen oylarlar sevilerek verilen oylar değildi. Onlara verilen oylar hormonlu. Bunu da biliyoruz. Sandık başı hileleriyle, kullanılmayan oyları kullanıyorlardı. Bir sürü problem. Tehdit, şantaj, korkutma gibi birçok sorun oldu. Şimdi bu defa öyle olmayacak. Devlet bu konuda artık tesirlidir. Eskisi gibi değil. Mevzuat değişti. Eskiden sadece sandık kurulu başkanı, bir lüzum gördüğünde bahçede duran polisi çağırıyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi polis, sandığın bulunduğu odanın kapısına kadar gelebiliyor. Bir şey olsa müdahale eder. Artık sadece sandık kurulu başkanını müdahale etmesine gerek yok. Müşahitler de artık polisi çağırabilir. Artık korkmaya hiç gerek yok" ifadelerini kullandı.



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