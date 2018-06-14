AK Partili Eker: Kürtleri reddeden CHP'ye, HDP destek çıkıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaptığı konuşmada, "Kürtlerin dilini kesen, kimliğini inkar eden, Kürtleri reddeden, Kürtçe konuşmayı yasak eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Diyarbakır'a geliyor, HDP'liler ona destek ve sahip çıkıyor. Hadi bana bunu anlatın" dedi.

24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır 1'inci sıra milletvekili adayı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Dicle ve Eğil ilçelerini ziyaret ederek, seçim çalışmalarını yürüttü. İlk ziyaretini Dicle ilçesine yapan Eker, muhtar ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen toplantıda 24 Haziran seçimlerinin önemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'AK PARTİ, TÜRKİYE'DE KÜRT SORUNUNU ÇÖZDÜ'

Toplantıda yaptığı konuşmada, Kürt sorununu AK Parti'nin çözdüğünü belirten Eker, "Biz sorunlarımızı, bütün meselelerimizi barış ve kardeşlik içerisinde çözmeyi istiyoruz. Kavga etmeden, kimseyi öldürmeden, yollara mayın döşemeden, masum insanları katletmeden, kırmadan, dökmeden çözmek istiyoruz. Ne istiyorsa, oturalım karşılıklı konuşalım. AK Parti Türkiye'de Kürt sorununu çözdü.Terör örgütünün derdi, Kürtlerin demokratik hakları değil. Onların derdi terördür. Eğer öyle olmasaydı, geçen zaman içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, milli birlik ve kardeşlik projesini, çözüm sürecini, demokratik açılım projelerini PKK ve onun türevi olan birtakım siyasi görüşler, partiler bunu sabote etmezlerdi" dedi.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN HÜKÜMET SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ'

Türkiye'nin eski sistemi sorunlar doğurduğu için, sistemi değiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Eker, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümet sistemini değiştiriyoruz. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelecek. Biz diyoruz ki, 'Eski hükümet sistemi Türkiye'nin sorunlarını çözmüyordu, yeni sorunlar üretiyordu. O sistemin mucidi CHP'dir'. AK Parti'den önce, Kürtlerin dili yasaklanmışsa, anadilini kullanamamışsa bunun mucidi CHP'dir. 1920'li, 1930'lu, 1940'lı yıllarda Dicle ilçesi nelere maruz kaldı. Hangi vatandaşlara eziyetler yapıldı, hanımefendilerin kılık ve kıyafetine, erkeklerin şalvarına, takkesine Cumhuriyet Halk Partisi yasak koydu. Kürtlerin dilini kesen, kimliğini inkar eden, Kürtleri reddeden, Kürtçe konuşmayı yasak eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Diyarbakır'a geliyor, HDP'liler ona destek ve sahip çıkıyor. Hadi bana bunu anlatın."



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