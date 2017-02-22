AK Partili Eker'den CHP'ye 'papağan' benzetmesi

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, CHP'yi kastederek, "Halkımızın zihnini bulandıracak şekilde papağan gibi kendilerine öğretilmiş bir kaç sözcüğü tekrar etmekten başka içinde hiç bir şey olmayan, yalana ve gerçekleri çarpıtmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız" dedi.

Mersin'de partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Mehdi Eker, yeni Anayasa ile ilgili bilgi verdi. Türkiye'nin sivil bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğunu söyleyen Eker şöyle konuştu:

"Anayasa paketinin ne getireceğini kendimizin bilmesi lazım. Yani o gün yarım kalan ve mutlaka karara bağlanması gereken, milletin ve çocuklarımızın geleceği için, Türkiye'nin birlik beraberliği, refahı, ekonomik kalkınması, güvenliği, barışı, gençlerimizin daha kolay iş bulması için ülkemizin bu değişikliği şimdi yapması gerek. Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Millet tarafından yapılmalı, askerler tarafından değil. Biz bunu arzu ettik. 2011'den 2015'e kadar olan süreçte, diğer partiler bu konuda parlamentoda bir çözüm bulmak için yardımcı olmadılar."

CHP'YE YÜKLENDİ

CHP'nin yapılan her güzel işin karşısında durduğunu öne süren Mehdi Eker şöyle devam etti:

"Görevi sadece ve sadece Türkiye'de ne zaman güzel bir iş yapılsa, ne zaman yeni bir proje hayata geçse, milletin hayatını kolaylaştıracak, refaha ulaştıracak, demokratikleştirecek, zenginleştirecek, bir imar, inşa projesi olsa, demokratikleşme adımı olsa, sadece işi ona hayır demek olan ana muhalefet partisi CHP'nin burada da karşımıza dikildiğini görüyoruz. Halkımızın zihnini bulandıracak şekilde papağan gibi kendilerine öğretilmiş bir kaç sözcüğü tekrar etmekten başka içinde hiç bir şey olmayan, yalana ve gerçekleri çarpıtmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Millet onun hesabını sandıkta görecek."

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