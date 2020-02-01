AK Partili Çelik: Avrupa için Türkiye zamanıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması ile ilgili "Avrupa için anlamlı bir gelecek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir düzene evrilmekle olur. Bunun anahtarı Türkiye ile güçlü ve ilkeli bir ilişkiden geçer. Avrupa için reform zamanı, Türkiye zamanıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, İngiltere'nin AB'den ayrılması ile ilgili açıklama yaptı. Çelik, İngiltere'nin artık AB'den çıktığına dikkat çekerek, "Kuşkusuz bu bir dönüm noktası. Avrupa yeni bir denge durumu oluşturana kadar AB içindeki tartışmalar devam edecektir. AB ilk defa bir krizi fırsata çevirmemenin sancısını yaşıyor. İngiltere-AB ilişiklerinin bitmesinde bir geçiş dönemi olacak. Ama İngiltere bayrağının AB kurumlarından indirilmesi siyasi ve sembolik olarak eski dönemin kesin olarak bittiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'AB İÇİN ASIL TEHDİT İÇERDEN'

AB'nin, birliğe dönük tehdidin hep Rusya ve Çin’den kaynaklandığını düşündüğünü, son zamanlarda buna 'ABD karşısında Avrupa’nın çıkarlarını korumak' siyasetinin de eklendiğini vurgulayan Çelik, "Her zaman birliği dış tehditlere karşı koruma duygusu önde oldu. Şimdi görülüyor ki, AB için asıl tehdit içerden kaynaklanıyor. Reform yapamayan bir AB kendini koruyamıyor. Türkiye’ye karşı olduğu gibi genişleme politikasında ilkeli davranmayan AB'nin cazibesi kalmıyor. En önemlisi de 'Avrupa’nın DEAŞ'ı olarak adlandırdığım aşırı sağ karşısında, AB, etkili bir mücadele veremiyor. Geçmişte Avrupa anti-semitizm yapanlar eliyle felakete sürüklenmişti. Şimdinin Nazileri İslam düşmanlığı yapıyor. Avrupa kurumları buna karşı genelde pasif kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'AVRUPA İÇİN REFORM ZAMANI'

Çelik, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin artık sona erdiğini ifade ederek, "Bundan sonra mesele reform yapılarak daha kapsayıcı ve demokratik bir düzen mi kurulacak, yoksa korumacı, içe kapanmacı ve daha az demokratik yollara mı sapılacak meselesidir. Avrupa için anlamlı bir gelecek daha kapsayıcı ve daha demokratik bir düzene evrilmekle olur. Bunun anahtarı Türkiye ile güçlü ve ilkeli bir ilişkiden geçer. Avrupa için reform zamanı, Türkiye zamanıdır. Reform fırsatını değerlendiremeyen AB, aşırı sağ zamanını davet edecektir" dedi.

