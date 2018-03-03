Ak Partili Çalık: Terörle mücadele ederken büyüme için de çalışıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "Biz, bir taraftan şeytan taşlıyor, terör örgütleriyle mücadele ediyoruz; diğer taraftan da Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi ve güçlü ülke olması için çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya'da, Doğanyol ve Pütürge ilçelerini ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK PArti İl Başkanı Hakan Kahtalı'nın da katıldığı ziyarette Çalık, Doğanyol ilçe merkezine yapılacak olan meydan düzenlemesi hakkında bilgi aldı. Doğanyol Meydanı'nın 2019'a yetiştirileceğini kaydeden Çalık, Doğanyol Belediyesi'ni de ziyaret ederek, Belediye Başkanı Recep Gülbey'den projeler hakkında bilgi aldı.

Çalık, ardından Pütürge ilçesine geçti. Burada partililerle bir araya gelen Çalık, terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade ederek, "PKK, YPG, DHKP-C ve FETÖ ile hep beraber mücadele edeceğiz. Bu terör örgütlerinin hepsinin kaynağı aynı, hedefleri de aynı. Bunu mili ve yerli duruşu olan herkes biliyor. Terör örgütlerinin hedefinde Türkiye var. Uluslararası güçler Türkiye'nin birliğinden ve beraberliğinden rahatsızlık duyuyor. Türkiye'yi 'böl-parçala ve yönet' mantığı ile bölmek istiyorlar. Bu ülkeyi asla böldürmeyeceğiz, bayrağımızı her daim dalgalandıracağız, ezanlarımızı da asla susturmayacağız" diye konuştu.

'ŞEYTAN TAŞLIYOR, TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE EDİYORUZ'

Öznur Çalık, ardından MÜSİAD Şubesi'nde düzenlenen 'Dost Meclisi' toplantısına katıldı. Çalık, özellikle terör örgütleriyle mücadele ettiklerini ifade ederek, "Diğer taraftan Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini ve güçlü ülke olarak pozisyonunu koruması için mücadele ediyoruz. 'Şeytan taşlamaktan tavaf yapmaya fırsat bulamadık' diye bir söz var. Biz, bir taraftan şeytan taşlıyor, terör örgütleriyle mücadele ediyoruz; diğer taraftan da Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi ve güçlü ülke olması için çalışıyoruz" dedi.



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