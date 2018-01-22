AK Partili Bostancı: Türkiye, terörle egemenlik isteyen emperyal siyasete karşı mücadelede

AMASYA'da katıldığı toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Afrin harekâtıyla ilgili, "Türkiye terör muhabbetiyle bölgeyi birbirine düşürmek ve bunun üzerinden egemen olmak isteyen bir emperyal siyasete karşı, bu terör örgütüyle mücadele ediyor" dedi.

Amasya Belediye Kültür Merkezi'nde, partisinin Amasya Merkez İlçe Genişletilmiş Divan Toplantısı'na katılan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır ve Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık ve çok sayıda partili katıldı. Bostancı, toplantıda yaptığı konuşmada, Afrin harekâtıyla ilgili değerlendirmede bulunurken, Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir çete yapılanmasının söz konusu olduğunu söyledi. Bostancı, şöyle dedi:

"Bu tür yapılanmalar emperyal siyasetlerin bölgedeki araçları olarak kullanılır. Onlar kendi özerk iradesiyle davranan siyasi yapılar istemezler. Kullanabilecekleri türden, tabiri caizse kendilerine siyaseten korumalık yapacak yapılar isterler. PYD de öyle bir yapı olarak teşekkül etti. Türkiye emperyal siyasetin uzantısı olarak bölgedeki herkes için, başta Kürtler olmak üzere Araplar, Acemler, Türkmenler hepsi için bir tehdit olan bu yapıya karşı bir harekâta girişti. Bu coğrafyada Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve Acemlerin kaderleri ortak. Esenliğin ve barışın yegâne yolu terörizme karşı çıkmak. Çünkü terörizm emperyal siyasetlerin aracıdır. Türkiye terör muhabbetiyle bölgeyi birbirine düşürmek ve bunun üzerinden egemen olmak isteyen bir emperyal siyasete karşı işte bu terör örgütüyle mücadele ediyor. Allah’ın izniyle buradan zaferle çıkacaktır."

Suriye'nin kuzeyinde emperyal güçlerin her zaman kullanabilecekleri bir bodyguard yapının, bir külhan yapının, bir çete yapısının oluşmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Bostancı şöyle konuştu:

"Bugün gözümüze kudretli görünen birçok ülke sıralamaya Türkiye'den sonra girecek. Türkiye'nin geleceği parlak ama bu gelecek kendi kendine parlamıyor. İnsanların emeği, alın teri ve şüphesiz onlara mihmandarlık eden siyaset ve liderlikle parlıyor. Türkiye üç kat büyüdü. Bu büyümenin siyasetteki karşılığı Ak Parti, bu büyümenin mihmandarı olan insan Recep Tayyip Erdoğan'dır."

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