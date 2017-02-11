Ak Partili Bostancı: Türkiye'nin en diktatör kafası CHP'ye aittir

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Türkiye'nin en despot kafası, en totaliter ve diktatör kafası bu ülkede CHP'ye aittir" dedi.Bostancı, Bartın'da partisinin İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Bostancı, Türkiye'nin siyasi istikrarsızlığa sosyolojik olarak açık olduğunu, bunun için sistem değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Bostancı, CHP'yi eleştirerek şöyle dedi:"Onlar her şeye itiraz ediyor. Onların geçmişte de en temel fikri itiraz etmek, 'hayır' demek. Üstelik bugün söyledikleri sözlerin hepsi geçmişte söylediklerinin tekrarıdır. Sanmayın ki ilk defa torbadan 'diktatör' kelimesini çıkarıp cumhurbaşkanımıza söylüyorlar. Hayır. Geçmişte de rahmetli Özal'a söylediler 'diktatör' diye. Merhum Menderes'e söylüyorlar. Bunların işine gelmeyince torbadan 'diktatör' kelimesini çıkarıp, bunun üzerinden eleştiri yapmak gayretleridir. Rejim meselesi de öyledir. CHP'ye oy veren ve Türkiye Cumhuriyeti hassasiyeti olan insanların kolonize edilmesidir. Onları bir araya getirilmesidir."20 Şubat 2008’de Anayasa değişikliği için Ak Parti çalışma başlattığında Deniz Baykal'ın, 'Yeni anayasa demek, bu işe kalkışanların idam edilmesi demek' dediğini belirten Bostancı şöyle devam etti:"CHP'nin herhangi bir hususa 'evet' deme şansı yok. Çünkü CHP rengarenk bir partidir. İçinde MHP’ye yakın olanlar var, sol ulusalcılar var, liberal olanlar var. Bu kadar renkli bir siyasi partinin herhangi bir konuda 'evet, ben şunu istiyorum' demesi büyük risk. İçinde çatışma çıkar. O yüzden kendi bütünlüklerini ve varlıklarını sürdürmenin yolu olarak, yüz bin kere oturup kalksınlar şükretsinler, iyi ki Ak Parti var. Çünkü Ak Parti ne yapıyorsa onlar 'hayır' diyerek birbirlerini biradada tutuyorlar. Allah korusun kendileri iktidara gelseler, birbirlerine düşerler. Çünkü neyi nasıl yapacakları konusunda anlaşamazlar. Ak Parti'ye 'hayır' demekte anlaşırlar. Ama herhangi bir hususa 'evet' demekte anlaşma imkanları yok. Türkiye'nin en despot kafası, en totaliter ve diktatör kafası bu ülkede CHP'ye aittir. Çok değerli milletvekillerini, ülkesini, milletini seven vekilleri ile seçmenlerini bir kenara bırakıyorum. Bir CHP zihniyetinden bir CHP kafasından bahsediyorum."FOTOĞRAFLI