Ak Partili Aydın: Rejim sorunu Cumhuriyet'in ilanıyla son buldu

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () - TBMM Başkan Vekili ve Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye'nin rejim sorununun Cumhuriyet'in ilanıyla son bulduğunu belirterek, "Bizim yapmak istediğim Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandırmak. Rejim tartışmaları tamamen soyut ve yersiz tartışmalardır" dedi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, memleketi Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde, partisinin ilçe başkanlığının Ocak ayı İstişare Toplantısı'na katıldı. Ak Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Ak Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Kahta Belediye Başkan Vekili Enver Dinçer ve partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ahmet Aydın gelişen, büyüyen ve dünyada söz sahibi olan Türkiye’nin, bazılarını endişeye sevk ederek korkuttuğunu belirtti.

Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2073 vizyonlarının bulunduğunu ifade eden Ahmet Aydın, şunları söyledi:

"Bundan sonra söz de, karar da milletindir. Artık milletin istediği olacak. Onların hazmedemediği, kabul edemediği budur. Dıştan müdahale ile bizi dize getirmeye çalışıyorlar, puanlar kırarak ekonomimizi kötü göstermeye çalışıyorlar. Fakat bu ülkede her gün dev projeler hayata geçiriliyor. Biz bu halkın desteğini aldığımız sürece kim nereden gelirse gelsin, hepsine gereken cevabı veririz. Bazıları bunun bir rejim değişikliği olduğunu söylüyorlar. Bu ülkenin rejim sorunu Cumhuriyet'in ilanıyla son buldu. Bizim yapmak istediğim Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandırmak. Rejim tartışmaları tamamen soyut ve yersiz tartışmalardır. Bu referandumda yapmak istediğimiz bir makas değişikliğidir. Şu ana kadar pek çok seçim ve referandum yaptık, fakat hiçbiri bunun kadar öneme sahip değildi. Türkiye’nin yoluna daha güçlü bir şekilde devam etmesi için bu referandum sonucu ile bir makas değişikliğine ihtiyacı vardır."

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