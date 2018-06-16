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AK Parti’den MHP’ye bayram ziyareti

ANKARA'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Ak Parti heyeti, MHP’yi ziyaret etti. Ak Parti heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay karşıladı. Karakaya ziyarette yaptığı konuşmada,...

AK Parti’den MHP’ye bayram ziyareti
ANKARA'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Ak Parti heyeti, MHP’yi ziyaret etti.
Ak Parti heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay karşıladı. Karakaya ziyarette yaptığı konuşmada, Şanlıurfa Suruç'taki saldırıya ilişkin şunları söyledi:
"Bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ak Parti camiasına, Türk milletine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. İnşallah başka bir benzeri olayla karşılaşmadan 24 Haziran akşamı bu süreci başarıyla tamamlamış olacağız. Başınız sağ olsun, geçmiş olsun. Geçmiş seçimlere bakarak bu dönemdeki seçimlerin çok daha demokratik olacağını, oradaki kardeşlerimiz, halkımız açısından daha bir kendi iradelerini sandığa yansıtabileceklerini düşünüyorum.”
Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da Suruç'ta Ak Partililere ‘menfur bir saldırı’ yapıldığını belirterek, "Malum örgütün bir provokasyonu olduğunu, o provokasyonun o noktaya gelmesinin de gerçekten milletimiz adına üzüntü verici olduğunu kabul etmemiz lazım. Hiçbir seçimde böyle bir olay yaşanması kabul edilemez, olmaması gerekir. O konuda bütün partilere itidal tavsiye etmek lazım. İnşallah bir daha buna benzer olaylar olmaz" dedi.
Daha sonra BBP, SP, DP ve CHP’den oluşan heyet, MHP’yi ziyarette bulundu.

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