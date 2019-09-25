AK Parti, 'Yargı Paketi'ni Erdoğan'a sunacak
Besti KARALAR/ANKARA, ()- AK Parti, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi birinci paketini yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ardından da TBMM'ye sunacak. AK Parti grubu, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi birinci paketi hazırlıklarını tamamladı....
Besti KARALAR/ANKARA, ()- AK Parti, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi birinci paketini yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ardından da TBMM'ye sunacak.
AK Parti grubu, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi birinci paketi hazırlıklarını tamamladı. CHP, MHP ve İYİ Parti ile istişareleri tamamlayan AK Parti, söz konusu düzenlemeyi yasa teklifi haline getirdi. AK Parti grup yönetimi, Yargı Paketi başta olmak üzere yarın Meclis çalışmaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacak. Erdoğan'ın onay vermesi halinde paketin, Cuma günü ya da en geç 30 Eylül Pazartesi Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.
TASLAK HDP'YE DE GÖNDERİLDİ
Öte yandan, HDP ile resmi temas kurmayan AK Parti kurmayları, Yargı Paketini incelemek üzere HDP grubuna da gönderdi. Ancak görüş alışverişi olmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:48
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:23
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1