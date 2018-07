AK Parti Sözcüsü Ünal: Gündemimizde erken seçim söz konusu değil

Nursima KESKİN- Gökhan CEYLAN/ANKARA, () - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yerel seçimin erkene alınacağı iddialarına ilişkin, "Türkiye'nin önünde çok ciddi gündemler var. Türkiye'nin önüne tekrar erken seçim tartışması getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bizim de gündemimizde erken seçim söz konusu değil" dedi.

AK Parti Sözcüsü ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile Kahramanmaraş milletvekilleri Meclis'te kayıt yaptırdı. Ünal, kayıt sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarıyla ilgili Ünal, "Leyla evladımızın yaşadığı dram ile birlikte çok büyük acı yaşadık. Siyasilere büyük sorumluluk düşüyor. Avrupa'da her dakikada Amerika'da ise her 40 saniyede bir çocuk kayboluyor. Bunların birçoğu mülteci çocuklar. Çocuklarımız her şeyimiz. İstismar ile ilgili Meclis’e büyük sorumluluk düşüyor. İdam, hadım gibi cezai tedbir olarak konuşulan önlemler var. Onun öncesinde toplumda ailede alınması gereken yeni düzenlemeler var. Birinci öncelik olacak. Gerekli tedbirler alınacak. Sadece ceza değil özellikle toplumun değerler sistemi ile de yakından ilgili. Biz hem çocuk istismarı hem kadına dönük şiddet taciz hem de hayvanlara dönük saldırı ve tabi üçüncü konu da çevre. Çevreyle ilgili yapılması gereken düzenlemeler. Bunlarla ilgili öncelik olarak AK Parti grubu olarak Meclis'te tavrımızı koyduk" diye konuştu.

'ERKEN SEÇİM TARTIŞMASINI DOĞRU BULMUYORUZ'

AK Parti Sözcüsü Ünal, 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimin erkene alınacağı iddialarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Daha henüz bir seçim bitmiş ve seçimin sonucunda seçmen, Türkiye'yi güven atmosferine sokmuşken, yeniden erken seçim tartışmalarının başlamasını biz doğru bulmuyoruz. Türkiye erken seçim tartışmalarından çıkmıştır. Türkiye şu anda önüne bakmaktadır. Türkiye'nin birinci önceliği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girmesidir. Bizim bazı arkadaşlarımızın da açıklamaları sanki erken seçime destekmiş gibi sunuluyor. Bizim gündemimizde herhangi bir seçim bulunmamakta. Türkiye daha yeni bir erken seçimden çıktı. Türkiye önüne bakıyor. Yeni hükümet sistemiyle beraber bir sürü önceliğimiz var. Çocuklarımızla kadınlarımızla ilgili ekonomiyle ilgili güvenlikle ilgili enerji politikalarıyla ilgili Türkiye'nin önünde çok ciddi gündemler var. Türkiye'nin önüne tekrar erken seçim tartışması getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bizim de gündemimizde erken seçim söz konusu değil."



