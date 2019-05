AK Parti Sözcüsü Çelik: YSK, birinin elinden alıp birine vermiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı ile ilgili, “YSK, birinin elinden alıp da bir başkasını galip ilan etmiyor. ‘Seçimi yenileyin, usulsüzlükler var, milletin iradesine yeniden başvurun’ diyor. Milletin iradesine başvurmak, şüpheleri ortadan kaldırmak açısından önemlidir” dedi.'BU KENTİN YÖNETİLMESİNDE BERRAK SÜRECİN ORTAYA ÇIKMASI GEREKİYORDU'AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Partisinin Genel Merkezi’nde kameraların karşısına geçen Çelik, YSK’nın İstanbul seçimlerinde hukuksuzluk olduğunu kabul ettiğini belirterek, “Milletimizin iradesine başvurmak her zaman yegane pusulamızdır. YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Milletin iradesine başvurmak, şüpheleri ortadan kaldırmak açısından önemlidir. Seçim sürecinde ortaya sıkan sıkıntıların da bu kentin yönetilmesinde berrak bir sürecin ortaya çıkması gerekiyordu. YSK tarafından suç duyurusunda bulunulacak kadar açık bir kanunsuzluk durumunun ortaya çıktığı görülüyor. Siyaset, demokrasi nehri hukuk yatağında akar. Siyasetçiler için sayısal meşruiyet, hukuki meşruiyet, siyasal meşruiyeti beraberinde getirir. Hukuk çerçevesinde itirazlarımızın haklı görülmesi sonucu İstanbul seçimleri yenilenecektir. Yapılan bazı açıklamaları bu ölçüye göre değerlendirmemiz lazım. Başından beri biz, AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığımız açıklamalarda sürece saygı gösterdiğimizi ifade ettik. Tek bir vatandaşımızın oyunun bile heba olmaması gerektiğini söyledik. Kazanmış olsak da kaybetmiş olsak da kaç oyla kazandık, kaç oyla kaybettik tablonun görünmesi gerekir” diye konuştu.‘İTİRAZ SÜRECİ YENİ BİR MEKANİZMA DEĞİL’Çelik, seçimle ilgili itiraz sürecine yapılan eleştiriler hakkında, AK Parti’nin yeni icat edilmiş bir yola başvurmadığını belirterek, “Bu mekanizma, seçimin bir parçasıdır. Biz de parti olarak bütün partilerin yaptığı gibi seçimden sonra itirazlarımızı İlçe, İl Seçim Kurulu'na, YSK'ya ilettik. CHP tarafından dillendirilen bir şey, ‘demokratik yolla iktidarların el değiştirmesine karşı çıkıyorlar’ gibisinden. Bunun ne siyasi, ne hukuki bir temeli vardır. Bizim seçim kanunumuz seçimden sonraki itiraz sürecini seçim sürecinin bir parçası olarak tanımlamıştır” ifadelerini kullandı.‘YSK'NIN VERDİĞİ KARARDA, SUÇ DUYURULARINDA BULUNMASI SON DERECE CİDDİ BİR DURUMDUR’İstanbul ile ilgili süreçte sıkıntılı bir tablo olduğunu belirten Çelik, itirazlarının da bu çerçevede yapıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:“Sürece ve sonucuna saygı gösterdiğimizi sürekli söyledik. Sürecin patronu Yüksek Seçim Kurulu'dur. Milletimiz, üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Bu mekanizma sürecin bir parçasıdır. Mesele milli iradenin ortaya çıkmasıdır. Sürece saygı gösteren, sonuca da saygı gösterir. YSK oy çokluğu ile bu kararı aldı. YSK, ‘milletin iradesine başvurun’ diyor. YSK, mazbatayı birinin elinden alıp birine vermiyor. Millete gideceğiz, milletimiz kararını verecek, bu kadar tehdit cümlelerine gerek yok. YSK'nın verdiği kararda, suç duyurularında bulunması son derece ciddi bir durumdur.”‘USULSÜZLÜKLERE GÖZ YUMMADIĞIMIZ İÇİN BİZİ HEDEF ALIYORLAR’Çelik, seçimde bir takım usulsüzlükler yaşandığını, usulsüzlüklere göz yummadıkları için hedef haline geldiklerini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, Yüksek Seçim Kurulu’na yönelik eleştirilerini hatırlatan Ömer Çelik, “YSK’nın bugün vermiş olduğu bu karar, 'Hakimleri Kızılay'da yürütmeyiz' diyenlere cevaptır. Hoşumuza gitse de gitmese de sürece gösterdiğimiz saygıyı sonuca da gösteriyoruz ama karşımızdakilerde böyle bir yaklaşımın olmadığını gördük” dedi.‘CUMHURBAŞKANIMIZ KARARI OLUMLU BULMUŞTUR’Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YSK’nın kararının ardından yaptığı yorumun sorulması üzerine şunları söyledi:“İstanbul'un her zaman ileriye gitmesi, onun siyasi hayatında önemli bir yer tuttu ve tutuyor. İstanbul gibi bir şehrin şaibe ve şüphe olmadan yönetilmesini ve bu şüphelerin ortadan kaldırılmasını düşünüyorlar. Cumhurbaşkanımız kararı olumlu bulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı, bu süreçlerde 'önümüze bakacağız' demiştir. Bir devlet adamı olarak saygı ile karşılamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız açısından İstanbul gibi büyük bir şehrin herhangi bir şüphe olmadan yönetilmesi önemlidir. Cumhurbaşkanımız hayatında hiçbir makama seçilmeden gelmemiştir.”Çelik, çözüm sürecinin yeniden başlayacağına dair yorumlar yapıldığının hatırlatılması üzerine, “Böyle bir gündemimiz yok. Belli çevrelerin çıkardığı bir gündem. Hendek, çukur meselelerinde, Türkiye bir kararlılık ortaya koydu. Bahsettiğiniz gibi bir görüşme trafiği olmamıştır. Öyle bir gündemimiz olmadığını, terörle mücadele konusunda kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim” diye konuştu.Cumhur İttifakı’nda hiçbir sorun olmadığını aktaran Çelik, sadece Cumhur İttifakı ile ilgili çeşitli kesimlerden yaklaşım ve eleştirinin ortaya çıktığını gördüklerini ifade etti.‘TÜSİAD, SÜREKLİ KAYGILANMAKLA MEŞGUL’TÜSİAD’IN, YSK kararının ardından yayımladığı açıklamayı eleştiren Çelik, şunları söyledi:“TÜSİAD, sürekli kaygılanmakla meşgul. TÜSİAD açısından kaygı vermesi, bizim açımızdan kaygı vericidir. Tüm kurumlar birbirinin işine karışırsa asıl kaygı verici durum odur. TÜSİAD, YSK'nın yetkilerine sahip bir kurum değil, fakat TÜSİAD sürekli kaygılanmakla meşgul bir kurum. Her ne siyasi tartışma olsa kutuplaşmaktan, kaygıdan bahsediyor. Türkiye, hem İstanbul seçimini yapabilecek, hem reform sürecine odaklanabilecek, hem ekonomiyle, hem demokratikleşmeyle ilgili süreçleri güçlü bir şekilde ilerletebilecek bir ülke.”Çelik, AK Parti’nin, İstanbul’da nasıl bir seçim kampanyası yürüteceğine ilişkin soruyu, “Biz, kendi kendimizi çok güçlü eleştiren bir partiyiz. Tabii ki seçim sonuçlarıyla ilgili özeleştiri yapıyoruz. ‘Elimizde olanları niye kaybettik, alabileceğimiz yerleri neden alamadık?’ elbette bunları tartışıyoruz. Bir takım eksikliklerimiz varsa bunları tabii ki değerlendiriyoruz. Tabii ki seçim kampanyamızda radikal bir değişiklik yapmayacağız. 15 gün öncesiyle 15 gün sonrasının psikolojisi farklıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız elbette birimlere talimatını vermiştir” şeklinde yanıtladı.