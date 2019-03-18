AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Yıldırım: Şişli için hayalimiz büyük

AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Nihal Yıldırım, Şişli Vizyon Projeleri’ni vatandaşlara sundu. Yıldırım, “Şişli için hayalimiz büyük. İlçemize ‘Gönül Belediyeciliğini getirmeye talibiz. İnşallah 1 Nisan sabahı ilçemiz yeni bir sabaha uyanacak”dedi.

AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Nihal Yıldırım, Vizyon Projeleri’nin tanıtımını AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirdi. Bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, vatandaşlar coşkularıyla Nihal Yıldırım’a destek oldu.

“ŞİŞLİ’YE BİR KADIN ELİ DEĞSİN”

Proje tanıtımı öncesinde konuşan İl Başkanı Şenocak, “13 günümüz kaldı. Gece gündüz çalışıyoruz. Bu salonu dolduran tüm kardeşlerimizle aynı heyecanla yola devam edeceğimizden hiç şüphem yok. Bizlere bu güne kadar belki Şişli Belediyesi nasip olmadı ama diyoruz ki Şişli’ye bir kadın eli değsin” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ PARTİMİZİN ‘SOSYAL BELEDİYECİLİK’ ANLAYIŞINI HER VATANDAŞIMIZIN İLİKLERİNE KADAR HİSSETMESİNİ SAĞLAMAK”

Şişli’de yapılacak çok şey olduğunu dile getiren Başkan Adayı Yıldırım ise, “Şişli için hayalimiz büyük. Yıllardır yanlış politikalarla yönetilen ilçemize ‘Gönül Belediyeciliğini getirmeye talibiz. İnşallah 1 Nisan sabahı ilçemiz yeni bir sabaha uyanacak. Bu güne kadar yapılmayanlar hakkında çok şey söyleyebilirim. Şişli halkı kuru söylemlerden ziyadesiyle bıkmış durumda. Bu yüzden biz göreve talip olduğumuz ilk günden itibaren faaliyet odaklı hareket ettik. Bir yandan halkımızı dinledik, bir yandan da projelerimizi şekillendirdik. Hedefimiz partimizin ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışını Şişli’de ikamet eden her vatandaşımızın iliklerine kadar hissetmesini sağlamaktır” dedi.

“GENÇLERİMİZİ ‘ENDÜSTRİ 4.0 ÇAĞI’NA HAZIRLAMAK İÇİN ‘ŞİŞLİ 4.0 MERKEZİ’Nİ AÇACAĞIZ”

Çocuklarımız ve gençlerin geleceğimiz olduğunun altını çizen Başkan Adayı Yıldırım, “Belediye Başkan Adayı olarak gençlerimize karşı büyük sorumluluk hissediyorum. Bu yüzden biz faaliyet programımızın odağına geleceğimizi koyduk. Dünyada üretim ve iş modelleri değişiyor. Yeni bir dönem başlıyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ‘Endüstri 4.0 Çağı’na hazırlamak için ‘Şişli 4.0 Merkezi’ni açacağız. Teknolojiye ve internete ücretsiz olarak erişebilecekler. Kodlama ve yabancı dil kurslarını da ücretsiz olarak vereceğiz. Projelerini ve yaratıcılıklarını destekleyeceğiz. Bu merkezlerde üniversite ve lise sınavlarına hazırlık kursları da ücretsiz olacak” şeklinde konuştu.