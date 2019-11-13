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AK Parti Siirt İl Başkanı Çalapkulu, görevinden istifa etti
AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Fuat Özgür Çalapkulu, 31 Ocak 2015'ten bu yana yürüttüğü AK Parti Siirt İl Başkanlığı...
POLİTİKA 13.11.2019, 14:04
AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Fuat Özgür Çalapkulu, 31 Ocak 2015'ten bu yana yürüttüğü AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından istifasıyla ilgili paylaşımda bulunan Çalapkulu, '1747 gündür büyük bir şeref ve gururla yürüttüğüm AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum' dedi.
Fuat Özgür Çalapkulu, 31 Ocak 2015'ten bu yana yürüttüğü AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından istifasıyla ilgili paylaşımda bulunan Çalapkulu, '1747 gündür büyük bir şeref ve gururla yürüttüğüm AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum' dedi.
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