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AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı kadınlarla buluştu

İSTANBUL, () - AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, Sancaktepeli kadınlarla bir araya geldi. Sancaktepe’yi daha güzel bir hale getirmek için çok çalışacaklarına dair söz veren Döğücü, "Bana bakan Sancaktepe’yi...

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı kadınlarla buluştu

İSTANBUL, () - AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, Sancaktepeli kadınlarla bir araya geldi. Sancaktepe’yi daha güzel bir hale getirmek için çok çalışacaklarına dair söz veren Döğücü, "Bana bakan Sancaktepe’yi görecek" dedi.

Mevlana Mahallesi’nde düzenlenen programa çok sayıda kadın katıldı. Ellerinde Türk Bayrakları taşıyan vatandaşlar AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü’yü büyük bir coşkuyla karşıladı. Programda kadınlara seslenen Döğücü, Sancaktepe’yi daha güzel hale getirmek için çok çalışacaklarını söyleyerek, daima Sancaktepeli vatandaşarın yanında olacağını dile getirdi.

“SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANIYLA BÜTÜNLEŞMİŞ BİR İLÇE OLACAK”

Program sonrası konuşan Döğücü, “Sancaktepe belediye başkanıyla bütünleşmiş bir ilçe olacak ve belediyecilik tarihinde önemli bir yer tutacak. Biz burada kadın bir belediye başkanı olarak milletle bütünleşmek ne demek onu göstereceğiz. Ben buranın sıcak insanlarına çok güveniyorum. Anadolu’nun bütün unsurlarını taşıyan bir ilçede yaşıyoruz. 50 gündür sahalardayım ve vatandaşlarımızın ilgisinden dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Programa katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank da Döğücü’nün yanında olduğunu söyledi ve "Bir kadın belediye başkanı adayı olan arkadaşımızla onur duyuyoruz" dedi.

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