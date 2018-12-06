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AK Parti'nin Tunceli adayı Gökhan Arasan oldu- Yeniden

TUNCELİ'de, AK Parti'nin belediye başkan adayı, Gökhan Arasan (39) oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tunceli belediye başkan adayının Gökhan Arasan olduğunu açıkladı. AK Parti İl Başkan...

AK Parti'nin Tunceli adayı Gökhan Arasan oldu- Yeniden
TUNCELİ'de, AK Parti'nin belediye başkan adayı, Gökhan Arasan (39) oldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tunceli belediye başkan adayının Gökhan Arasan olduğunu açıkladı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı olan ve bilişim şirketi bulunan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Arasan, adaylığıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tunceli halkından yoğun bir talep aldım. Tunceli'de artık değişim zamanı geldi. Ben de genç bir Tuncelili olarak bu yola girdim. İddialıyım; bu kez AK Parti, Tunceli'de belediyeyi kazanacaktır. Tunceli halkı bu yerel seçimlerde yeni bir sayfa açacak ve büyük bir değişime imza atarak belediyeyi AK Parti'ye kazandıracaktır. Bu konuda kendime güveniyorum ve kazanacağım. Tunceli büyük bir değişim ve dönüşüm içine girecek. Hiçbir ayrım yapmadan Tuncelilere hizmet etmek için var gücümle çalışacağım" dedi.
Gökhan Arasan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesinin mensubu bulunduğu Kureyşan aşiretinden olduğu öğrenildi.

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