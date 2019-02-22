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AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop

AK Parti, TBMM Başkan adayını belirledi. TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un adaylık başvurusu dilekçesi, bugün TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti, TBMM Başkan adayını belirledi. TBMM Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un adaylık başvurusu dilekçesi, bugün TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

AK Parti, 24 Şubat Pazar günü yapılacak Meclis Başkanlığı seçimlerinde Mustafa Şentop'u aday olarak belirledi.  AK Parti Grup Başkanvekilleri, Şentop'un adaylığı ile ilgili dilekçeyi bugün TBMM Başkanlığı'na sunacak.

TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları yarın sona erecek. Meclis, Pazar günü toplanarak yeni başkanı seçecek. MHP'nin de desteği ile 3'üncü turun ardından TBMM'nin yeni başkanı olması beklenen Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yaptı.

24, 25 ve 26'ncı dönemde İstanbul Milletvekili seçilen Şentop, Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24'üncü dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda AK Parti'yi temsil eden Şentop, 26'ncı dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.
 

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