AK Parti'nin referandum kampanyası başlıyor (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM: YERİMİZ DAR AMA GÖNLÜMÜZ 80 MİLYONU ALACAK KADAR GENİŞ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, AK Parti'nin referandum kampanyasının başlayacağı Ankara Arena Spor Salonu önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Yıldırım, "Bugün sel sel oldunuz, Ankara'yı doldurdunuz. Yerimiz dar ama gönlümüz 80 milyonu alacak kadar geniş. Bugün 25 Şubat, bugün Türkiye'nin aydınlık yarınlarına kapı aralayacak, muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi ulaştıracak halk oylaması için resmen kampanyamızı başlatıyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu'na geldi. Salona girmeden önce kendisi için hazırlanan otobüsten dışarıdaki kalabalığı selamladı. Anayasa değişikliği referandumu için tanıtım toplantısının yapılacağı 25 Şubat gününün, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına kapı aralayacağını dile getiren Başbakan Yıldırım, "Bugün sel sel oldunuz, Ankara'yı doldurdunuz. Yerimiz dar ama gönlümüz 80 milyonu alacak kadar geniş. Bugün 25 Şubat, bugün Türkiye'nin aydınlık yarınlarına kapı aralayacak, muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi ulaştıracak halk oylaması için resmen kampanyamızı başlatıyoruz. Ülkemin insanı, 80 milyon akın akın burada ve yükselen bir ses var meydanlardan. Güçlü Türkiye için, sürekli istikrar için kararımız 'Evet'. İşte karar, işte gelecek. Eminim ki kutlu yürüyüşün ilk adımını atan, kurucu liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız bu muhteşem tabloyu izliyor. Buradan Cumhurbaşkanı'mıza Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımızı gönderiyoruz" diye konuştu.

Ümit KOZAN-Bahar DEMİREL-Nursima KESKİN / ANKARA, ()