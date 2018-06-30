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AK Parti'nin İzmir 1'inci Bölge'deki itirazı sonucu değiştirmedi

AK Parti'nin İzmir 1'inci Bölge'de yaklaşık bin oy ile 5'inci milletvekilliğini kaybetmesinin ardından, geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı itiraz, sonucu değiştirmedi. Milletvekilliğinin MHP'de kaldığı bildirildi. 24...

AK Parti'nin İzmir 1'inci Bölge'deki itirazı sonucu değiştirmedi
AK Parti'nin İzmir 1'inci Bölge'de yaklaşık bin oy ile 5'inci milletvekilliğini kaybetmesinin ardından, geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı itiraz, sonucu değiştirmedi. Milletvekilliğinin MHP'de kaldığı bildirildi.
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde İzmir 1'inci Bölge'de Başbakan Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle AK Parti'den milletvekili seçildi. Aynı bölgede 5'inci sıradan aday olan Bilal Doğan ise milletvekilliğini yaklaşık bin oyla kaybetti. Bu gelişme üzerine partinin hukukçuları geçersiz oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu, 24 bin 387 olan geçersiz oyun tekrar sayılmasına karar verildi. Üç gün süren sayım sonuçlandı. AK Parti lehine 80 oyun kazanıldığı, ancak bunun 5'inci milletvekilini kazanmak için yeterli olmadığı açıklandı. Bu sonuçla milletvekilliği MHP'de kaldı.

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