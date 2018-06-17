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AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" sona erdi

Gülseli KENARLI - Mehmet İLKAY ÖZER  - Harun UYANIK / İstanbul - YENİKAPI Miting Alanı'nda düzenlenen Ak Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan miting alanına...

AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" sona erdi

Gülseli KENARLI - Mehmet İLKAY ÖZER  - Harun UYANIK / İstanbul - YENİKAPI Miting Alanı'nda düzenlenen Ak Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan miting alanına helikopterle gelirken, Başbakan  Binali Yıldırım ise Çengelköy iskelesinden bindiği vapurlar mitinge katılanlarla birlikte alana geldi. Mitinginde eski Başbakan Tansu Çiller de sahneye çıkarak katılımcıları selamladı.  Mitingde ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasını yapmak üzere sahneye eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıkarak alanda toplananları selamladı. Erdoğan kürsüye çıktığı sırada sahne üzerinden mavi, turuncu ve beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı. Alanda bulunan kalabalık dev Erdoğan posteri elden ele gezdirildi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından, aralarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de bulunduğu AK Parti İstanbul Milletvekili adayları sahneye gelerek alanda bulunanları selamladı. 

(FOTOĞRAF)

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