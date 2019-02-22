AK Parti'nin Buca adayı Arslan, vaatlerini noterden tasdikletti/ Ek fotoğraf
22 Şubat 2019 Cuma 12:53
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 123 bin aile aşıyı reddetti, kızamık...
- 2“İlk süt dişinin sürmesiyle birlikte...
- 3'Selülitin sebebi varis olabilir'
- 4Balıkesir'de 'Kanserden Korunma...
- 5Mikroplar lösemi riskini azaltabilir
- 6"Aşırı terleme tedavi edilebilir...
- 7Baş dönmesi tedavisinde 'denge algısı...
- 8Dr. Melahat Yeni: 'Huzursuz bebek'te...
- 9Dr. Melahat Yeni: 'Huzursuz bebek'te...
- 10Spor ve egzersiz sağlığa ayrılan bütçeyi...
- 1‘Okulum anlatsın, Mahallem toplasın’ ...
- 2DAÜ’de şefler ders verecek
- 3İSTEK Okulları tanıtım programı 23...
- 4Türk Üniversiteleri “Yükseköğretim...
- 5Adana'da ki üniversitenin adı Alparslan...
- 6'Eğitimde Onur Ödülü' Fahamettin...
- 7İYTE Rektörü Baran: Üniversitemizin...
- 8Yükseköğretimin geleceği İstanbul’da...
- 9(Görüntülü) Ferrero'dan Manisa'daki...
- 10Ferrero'dan Manisa'daki kırsal...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Çorum'da okula giren...
- 2DHA YURT BÜLTENİ -8
- 3(Görüntülü) TAARRUZ HELİKOPTERİ PROJESİ...
- 4(Görüntülü) Binali Yıldırım: Gençlere...
- 5Meteoroloji uyardı: Soğuk ve kar geliyor
- 6 İSTANBUL - METEOROLOJİ UYARDI: SOĞUK...
- 7Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Bekçiler,...
- 8Bisiklet sürücüsünün otomobilin altında...
- 9Ataşehir'de hareketlilik (1)
- 10DHA YURT BÜLTENİ -8
- 11(Görüntülü) Bingöllü atlet, Balkan...
- 12Çanakkale Savaşları'nda batırılan...
- 13Çanakkale Savaşları'nda batırılan...
- 14Çanakkale Savaşları'nda batırılan...
- 15ATAŞEHİR'DE HAREKETLİLİK (1)
- 16(Görüntülü) Van'da takibe alınan...
- 17(Görüntülü) Van'da takibe alınan...
- 18(Görüntülü) Çorum'da okula giren...
- 19İran: ABD'nin Suriye ve Irak'taki...
- 20(Görüntülü) Şase numaraları değiştirilen...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:01
|07:42
|13:29
|16:30
|18:55
|20:24