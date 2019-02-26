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AK Parti'nin adayından terörist(!) HDP'ye ziyaret

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Ertuğrul Eryılmaz, HDP'nin seçim bürosunu ziyaret etti.

AK Parti'nin adayından terörist(!) HDP'ye ziyaret
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Ertuğrul Eryılmaz, Cumhurbaşkanı Ak Parti Genel Başkanı Tayip Erdoğan'ın ve parti yöneticilerinin terörist olarak ilan ettikleri HDP'nin seçim bürosunu ziyaret etti.

İlçede seçim gezilerini sürdüren Doğubayazıt AK Parti Belediye Başkan adayı Ertuğrul Eryılmaz, İsmail Beşikci Caddesi'nde esnaf ziyareti sırasında HDP'nin de seçim bürosuna girerek partililerle tokalaştı. HDP'nin seçim bürosunda çay içen Eryılmaz, yaşamış olduğumuz coğrafyada, 'Önce insan' sözünü çok seven birisi olduğunu söyledi.

Doğubayazıt ilçesinde 2 parti olarak seçimlere girdiklerini hatırlatan Eryılmaz, "İlçede halkımız kimi tercih ederse etsin bizler onların fikirlerine tercihlerine saygı duyarız. Bugün burada bulunmam kimsenin aklına yalan yanlış şeyler getirmesin. Sonuçta hepimiz bu ilçenin daha iyi şartlarda yönetilmesi için yarışıyoruz. Ben de bu arkadaşlarımı tebrik etmek ve başarılar dilemek için geldim. Sağolsunlar ilgilenip ikramlarda bulundular. Rabim her zaman bu ilçede güzel günlerde hep beraber yaşamayı nasip etsin" diye konuştu. HDP'liler Eryılmaz'ın bu ziyaretinden memnun kaldıklarını belirterek, kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte HDP ile birlikte 'Açılım Süreci'ni yürüttükleri bilinirken, son zamanlarda MHP ile ittifak yaptıktan sonra HDP'yi terörist olarak ilan etmesi dikkat çekiyor. Bunun üzerine AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Ertuğrul Eryılmaz'ın HDP seçim bürosuna ziyareti ise görenlerde 'Teröristleri ziyaret' algısı oluşturdu. 


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