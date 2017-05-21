AK Parti'nin 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarıyla başladı (3)

BAŞBAKAN YILDIRIM: 3'ÜNCÜ OLAĞANÜSTÜ KONGREMİZ BİR BESMELEDİR

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı olarak yaptığı son konuşmasında, "Bizim kongremiz bayramdır. Değişimin lideriyle milletin partisini bir kez daha bir araya getiriyoruz. 1'inci Olağanüstü Kongre'mizde Cumhurbaşkanı'mız, 'Bu bir Fatiha'dır, bu bir başlangıçtır' demişti. Ben de diyorum ki 3'üncü Olağanüstü Kongremiz de bir besmeledir. Gururla taşıdığım AK Parti genel başkanlığı görevini Sayın Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a devretmenin gururunu, onurunu yaşıyorum" dedi.

Başbakan Yıldırım, partisinin Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, 'genel başkan' sıfatıyla son kez konuştu. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Yıldırım, "Bugün günlerden vuslat. Rabb'ime hamd olsun. İşte özlenen, beklenen an geldi. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeniden aramızda. Hoş geldin Sayın Cumhurbaşkanım. Aradan geçen 998 gün boyunca bizi manevi olarak asla yalnız bırakmadınız. Bize verdiğiniz güç ve destek için şükranlarımızı sunuyoruz. Ne mutlu bizlere ki hep yanı başımızda olan bir liderle yol arkadaşlığı yaptık. Ne mutlu bizlere ki aydınlık Türkiye'nin mimarı, kutlu yürüyüşün lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız" diye konuştu.

"DEĞİŞİMİN LİDERİYLE MİLLETİN PARTİSİNİ BİR KEZ DAHA BİR ARAYA GETİRİYORUZ"

Partisinin her daim genç ve dinamik kalacağını vurgulayan Yıldırım, "Bizim kongremiz bayramdır. Her kongre, büyük Türkiye şölenidir. Bu sefer ayrı bir bayram, ayrı bir şölen yaşıyoruz. Bu salonda, bugün yalnızca bir kongre yapmıyoruz. Aynı zamanda değişimin lideriyle milletin partisini bir kez daha bir araya getiriyoruz. AK Parti'de kongre demek, daha da güçlenmek demektir. Birlik, beraberliğimizin artarak, devam etmesi demektir. Sizler bu erdem zincirinin birer halkasısınız. Bu birliği oluşturan değerli yol arkadaşlarım sağ olun, var olun" dedi.

"ARAMIZA NİFAK SOKMAK İSTEYENLER OLDU"

AK Parti'nin 2001 yılından beri zorluklarla mücadele ederek, bugünlere geldiğini belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Dünya, emsali görülmemiş bir azim, kararlılık, dirayet hikayesini AK Parti'de gördü. Neler yaşamadık neler. Aramıza nifak sokmak isteyenler oldu. Bizi bize düşürmek isteyenler oldu; ama sonuçta dönüp dolaşıp, o nifak tohumlarını kendi tarlalarına ektiler. Kaderin üzerinde de bir kader vardır. İşte onlar bunu unuttular. AK Parti ilk günden beri ilkeleriyle var oldu, var olmaya da devam edecek. İlkelerimiz çok açık. Milli irade, tek belirleyici güçtür. Bu gücün üzerinde güç tanımayız. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul eder, her görüşe, inanışa saygı duyarız. İçeride ve dışarıda güçlü olmanın, adalet ve kalkınmayla mümkün olacağına inanırız"

"AK PARTİ'Lİ OLMAK, KİBİRDEN UZAK OLMAK; TEVAZU SAHİBİ OLMAKTIR"

AK Parti'nin, milletin partisi olduğunun altını çizen Yıldırım, "Bizim partimizde makam, mevki derdi olmaz. Partimiz, milletin derdiyle derlenir; milletin derdine derman olur. AK Parti, herhangi bir siyasi parti değildir. Milletin partisidir. AK Parti, 1071 yılında Alparslan'la Malazgirt'te başlayan, 1919'da Mustafa Kemal'in Kurutuluş Mücadelesine kadar uzanan tarihi bir yolculuğun eseridir. AK Parti'li olmak ülkemizin şanlı tarihiyle övünmek, bugünlerden yarınları hayal etmektir. AK Parti'li olmak, kibirden uzak olmak; tevazu sahibi olmaktır. AK Parti'de hesabilik değil, hasbilik esastır. Bizi biz yapan değerler, işte bunlardır. 2023 hedefleri, 2053, 2071 vizyonu için bugünden yarını hazırlayacağız. Emin olun ki yarınımız, bugünümüzden çok daha güzel olacak" diye konuştu.

"ASKER KILIĞINA GİRMİŞ, GÖZÜ DÖNMÜŞ TERÖRİSTLER..."

Millet olarak zor bir yıl geçirildiğini dile getiren Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, "Ülkemiz Kurtuluş Savaşı günlerinden bu yana ilk kez bu kadar hainin bir araya geldiği, oyunlar kurduğu bir dönem yaşadı; ama hiç endişeniz olmasın. Biz, o oyunları sizlerle birlikte bozduk. Bozmaya da devam edeceğiz. 15 Temmuz gibi karanlık bir geceyi, bir işgal girişimini yaşadık. Asker kılığına girmiş, gözü dönmüş teröristler, milletimizin vergileriyle alınan tanklarla helikopterlerle uçaklarla milletin üzerine bombalar yağdırdılar. Egemenliği milletten almak için TBMM'yi bombaladılar. Meydanlara indiniz adeta bir gece içinde bir demokrasi destanı yazdınız" dedi.

"MAĞDURİYET OLUŞMAMASI İÇİN GEREKLİ TİTİZLİĞİ GÖSTERECEĞİZ"

Terör örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Herkes şunu iyi bilsin ki FETÖ, bölücü terör örgütü, DEAŞ ve bütün terör örgütleriyle mücadele, bizim istiklal ve istikbal meselemizdir. Bu mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir; ancak mücadeleyi yaparken, merhametle değil adaletle davranmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken, mağduriyet oluşmaması için gerekli titizliği de göstereceğiz. Buna rağmen mağdur olduğunu öne sürenlerin itirazını da en titiz şekilde değerlendirecek yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Kurulmuş olan İtirazları İnceleme Komisyonları bütün başvuruları titizlikle değerlendirecek. Bu komisyon, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine yargı yolunu da açmış olacak"

"TERÖRLE MÜCADELE, SİLAHLARIN ÜZERİNE BETON DÖKÜLÜNCEYE KADAR SÜRECEK"

Türkiye'nin önemli sorunlarının başında terörün geldiğini söyleyen Yıldırım, "Kimse terörle yaşamaya alışamaz, alıştırılamaz. Dünya üzerinde aynı anda en az üç terör örgütüyle mücadele eden başka bir ülke yoktur. Terörle kol kola giren, teröre destek veren kim varsa er ya da geç kaybedecektir. Bu mücadele, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da dediği gibi silahların üzerine beton dökülünceye kadar sürecektir. Terörle mücadelemizi savunmayla değil, taarruz anlayışıyla sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

"TERÖRÜ, TERÖRİSTLE YOK EDEMEZSİNİZ"

Terörün, terör örgütleriyle bitirilemeyeceğinin altını çizen Yıldırım, "Gün geçmiyordu ki sınırın karşı tarafından ülkemize bombalar, füzeler düşmesin; teröristler sızmasın. Fırat Kalkanı operasyonuyla sınırlarımızın ötesinden gelen terör tehdidini vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini güvence altına aldık. Bölgedeki mücadelemiz, henüz bitmemiştir. Burada, Türkiye olmadan masa kurulamaz, siyaset üretilemez. PKK, PYD, YPG'nin aynı olduğunu artık bütün dünya biliyor. Kendilerinin de inkar etmediği bu gerçeğin, dost bildiğimiz ülkeler tarafından da artık görülmesini bekliyoruz. Terörü, teröristle yok edemezsiniz" dedi.

"YİNE TUTTURMUŞLAR 'ÇATI ADAY', 'KAPI ADAY'; TEMELİ OLMAYININ ÇATISI OLMAZ"

Ana muhalefet partisinin, demokrasinin vazgeçilmezi ve olmazsa olmaz unsuru olduğunu savunan Yıldırım, 'çatı aday' tartışmalarına da değindi. Başbakan Yıldırım, "Ülkemiz, o kadar sağlam ve istikrarlı bir iktidara sahip ki bu temel unsurun eksikliğini millet hiç hissetmiyor. Onların iktidar anlayışı falan yok. Zaten Türkiye'nin bir ana muhalefeti de yok. Kendileri de bal gibi biliyor ki Türk siyasetinin yaşadığı kısır çekişmelerin çözümü anayasa değişikliğidir. Türkiye, büyüyor; ama büyüyen Türkiye'ye bu elbise dar geliyordu. Türkiye, ana muhalefete rağmen bu elbiseden kurtuldu. Milletin dediği oldu. Görüyorum ki daha şimdiden cumhurbaşkanı adayı arama derdine düşmüşler. Yine tutturmuşlar çatı aday, kapı aday. Siz önce temelinizi sağlamlaştırın. Temeli olmayanın çatısı da kapısı da olmaz. Bilsinler ki bu aziz millet, kararına saygı göstermeyenlere gönül kapısını da çatısını da bacasını da kapatır. Bunların derdi ülke, millet değil; tek derdi AK Parti. Ayrıca MHP Genel Başkanı'na, 'Önce ülkem ve milletim' diyen ülkücü kardeşlerimizi de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"HEM 'HAYIR' HEM 'EVET' DİYEN VATANDAŞLARIMIZIN BEKLENTİSİNİ KARŞILAYACAĞIZ"

Önümüzdeki süreçte terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Terörü Türkiye gündeminden çıkarmaya kararlıyız. Ekonomiyi daha da güçlendirecek, ülkemizin rekat gücünü artıracağız. İşsizliği daha da azaltmak için daha çok yatırım, üretim, ticaret stratejimizi sürdüreceğiz. Milletimizin refahını daha da artırmak için gayret göstereceğiz. Artan refahın adil bölüşümünü sağlayacağız. Bürokrasiyi azaltmak, milletin beklediği hizmetleri hızlandırmak için gereken tedbirleri alacağız. Demokratik ve ekonomik reformlara hız kesmeden devam edeceğiz. İşte bunun ilk adımını attık, Başbakanlık makamını kaldırdık. Biz AK Parti olarak hem 'hayır' hem 'evet' diyen vatandaşlarımızın beklentisini karşılayacak; bütün milleti kucaklayacak adımları atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Referandum sonrası uyum yasalarını da süratle tamamlayacağız. Şüphesiz bunu yaparken, diğer partilerin de katkısını arayacağız. Dış politikada dostlukları artırma, düşmanlıkları azaltma politikamız aynen devam edecek"

"AK PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINI CUMHURBAŞKANIMIZA DEVRETMENİN GURURUNU YAŞIYORUM"

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir siyasetçi ve dava adamıdır. Türkiye davasının yılmaz savunucusudur. İşte biz böyle bir dava adamının yol arkadaşıyız, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşıyız. 1'inci Olağanüstü Kongre'mizde Cumhurbaşkanı'mız, 'Bu bir Fatiha'dır, bu bir başlangıçtır' demişti. Ben de diyorum ki 3'üncü Olağanüstü Kongremiz de bir besmeledir. Gururla taşıdığım AK Parti genel başkanlığı görevini Sayın Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a devretmenin gururunu, onurunu yaşıyorum"

ÖMER HALİSDEMİR'İN BABASI DA KONGREDE

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de AK Parti 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katıldı. Sunucu, şehit babasının ismini anons edince salonda, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sesleri yankılandı.

ARINÇ VE DAVUTOĞLU KONGREYE KATILDI, GÜL'ÜN MESAJI OKUNDU

TBMM eski Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı kongreye gelemeyen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gönderdiği mesaj kongre salonunda okundu.

Öte yandan aralarında İran ve İsrail'in de bulunduğu yabancı ülkelerin temsilcileri ve ABD adına devlet ataşesi, kongreyi izledi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu da kongreye katılım sağladı.

Ümit KOZAN-Özkan ARSLAN-Bahar DEMİREL-Nursima KESKİN / ANKARA, ()