AK Parti'nin 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarıyla başladı (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM: HOŞGELDİNİZ GENEL BAŞKANIM, LİDERİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, saat 11.20'de Ankara Arena Spor Salonu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, salona giremeyen ve dışarıda bekleyen partililere otobüsün üstünden seslendi. Yıldırım, "AK Parti kongreleri bir şölendir, bir bayramdır. İşte güzel bir bayramı bugün birlikte yaşıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. AK Parti teşkilatının mensupları olarak hasretin vuslata dönüştüğü anı yaşıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım, liderim" dedi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜZERİMİZDEKİ SPEKÜLASYONLARIN CEVABINI SANDIKTA VERECEĞİZ

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere hitap etti. Başbakan Yıldırım'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Değerli yol arkadaşım Sayın Binali Yıldırım Bey, değerli yol arkadaşlarım; 998 gün sonra en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün yine sizlerle beraberiz. Sizlerin heyecanı heyecanımızdır. Sabah 04.00'ten itibaren buradasınız. Bu kongredeki heyecanı paylaşmak üzere buradasınız. İzmir'den gelen bir midibüste bir kazanın olması bizleri üzdü. Hamd ediyoruz herhangi bir ölüm söz konusu değil, yaralılara şifa diliyoruz. İnşallah gündüz gece yürümeye devam ediyoruz ve emaneti bugünlere kadar taşıyan gönüldaşım, değerli yol arkadaşım Binali Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Durmak yok, çok çalışacağız; ama unutmayın bizim kapı kapı dolaşma geleneğimiz var buna devam edeceğiz. Üzerimizdeki spekülasyonların cevabını sandıkta vereceğiz"

Ümit KOZAN-Özkan ARSLAN-Nursima KESKİN / ANKARA, ()

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