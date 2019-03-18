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AK Parti Manisa'da 28 kişi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna gönderildi

Cemil SEVAL/MANİSA, () - AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Kırkağaç ilçesinde Cumhur İttifakı'nın adayına muhalif tavırlar sergilediği gerekçesiyle 28 kişinin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. AK...

AK Parti Manisa'da 28 kişi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna gönderildi

Cemil SEVAL/MANİSA, () - AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Kırkağaç ilçesinde Cumhur İttifakı'nın adayına muhalif tavırlar sergilediği gerekçesiyle 28 kişinin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yaptığı yazılı açıklamada, Kırkağaç ilçesinde Cumhur İttifakı'nın adayına muhalif tavırlar sergilediği gerekçesiyle 28 kişinin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. AK Parti'nin tüzüğü ve ilkeleri çerçevesinde bir değerlendirme yapıldığını ve gelen şikayetleri dikkate alarak karar aldıklarını belirten Mersinli, şunları söyledi:
"AK Parti Kırkağaç eski ilçe başkanları Erdoğan Kılınç ve Ömer Hakan Öztürk başta olmak üzere Özlem Onursal, Mehmet Emin Nohutçuoğlu, Mehmet Tekşener, Osman Bildir, Mehmet Cingal, Ethem Berber, İbrahim Özgür, Ahmet Bıyun, Mehmet Kırca, Mehmet Akman, Özcan Ergin, Hatice Berber, Güllü Aydın, Sema Nurcan Öztürk, Nesrin Çetincan, Fatma Karabıyık, Dilek Turhan, Şennur Adar, Asuman Çömlek, Arif Cihan Aşan, Edip Türel, İsmail Tekşener, Derya Özdoğan, Muharrem Can Aran, Erkurt Mert Hızman ve Muhammet Salih Aydın'ın aralarında bulunduğu toplam 28 kişinin, Kırkağaç ilçemizde Cumhur İttifakı adayına muhalif tavırlar sergilediği tespit edilmiştir. AK Parti çatısı altında siyaset yapan bu kimliği taşıyan herkesin, partimizin siyasi hassasiyetlerine riayet etme gibi bir mecburiyeti vardır. Bizim için her belediye kıymetlidir. İlk defa aldığımız belediye de, göreve devam ettirdiğimiz belediye de kıymetlidir. AK Parti'ye zarar getirmeden, ilkelerimizi korumamız gerekir. Eğer korumazsak AK Parti'nin siyasi misyonuna zarar vermiş oluruz. Uyarılara rağmen düzelmeler söz konusu olmazsa, partimizin kurucu değerleri devreye girer. Biz de bu kapsamda gelen şikayetler ve il yöneticilerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Kırkağaç ilçemizde partimizin kimliğine zarar getirebilecek kişileri tespit ederek gerekli çalışmayı başlattık."

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