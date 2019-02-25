AK Parti'li Yılmaz: Terör örgütleri, aynı şirketin şubeleri gibidir

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan PKK, bir taraftan DEAŞ, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DHKP-C, bütün terör örgütlerini üzerimize saldılar. Bunların mutfağı aynı, tezgahı aynı. İsimlerinin farklı olduğuna bakmayın. Bunlar, aynı şirketin şubeleri gibidir" dedi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, partisinin Bingöl Belediye Başkanı adayı Erdal Arıkan'ın seçim bürosunun açılışına katıldı. Burada konuşan Yılmaz, AK Parti'nin hem hizmet ürettiğini hem de huzur ve güven ortamı sağladığını söyledi. AK Parti'nin hizmetlerini gölgelemeye çalışanlar olduğunu kaydeden Yılmaz, "'AK Parti ne yaptı ki?' diye soranlar var. Ben onlara öncelikle şu soruyu sormanızı istiyorum. AK Parti'nin yaptıkları ortada, 'Siz ne yaptınız?'. Bir sorun lütfen. Bırakın yapmayı; yıkmayın, gölge etmeyin yeter. AK Parti; laf üstüne laf koyanların partisi değil, taş üstüne taş koyanların partisidir. Tankını, topunu, tüfeğini üretmeye başlayan bir ülke haline geldik. İnsanlı ve insansız hava araçları üretip, ihraç eden bir ülke haline geldik. Şimdi bazıları diyor ki 'Neden bu kadar Türkiye'ye saldırıyorlar?' Değerli kardeşlerim; dışarıda Türkiye'yi sevmeyen, bu toplumu sevmeyen güçler olsanız bunlara müsaade eder misiniz? İşte o yüzden saldırıyorlar; ama Allah'ın izniyle başaramayacaklar. Bir taraftan PKK, bir taraftan DEAŞ, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DHKP-C, bütün terör örgütlerini üzerimize saldılar. Ayrı ayrı değil, hepsini eş zamanlı üzerimize saldılar. Çünkü bunların mutfağı aynı, bunların tezgahı aynı. Bunların isimlerinin farklı olduğuna bakmayın. Bunlar, aynı şirketin bayileri gibidir, aynı şirketin şubeleri gibidir" diye konuştu.

AK Parti'li Yılmaz, konuşmasının ardından seçim bürosunun açılışını yapıp, partililerle sohbet etti.



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