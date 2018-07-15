AK Parti'li Yılmaz: OHAL'in kalkması, terörle mücadelenin zayıflayacağı anlamına gelmiyor

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "OHAL'in kalkması, terörle mücadelenin zaafa uğrayacağı veya zayıflayacağı anlamına gelmiyor. Tam aksine, tehdit düzeyinin geldiği seviye dikkate alınarak, normal hukuki çerçeve içerisinde bu mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Yılmaz, basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin açıklamarda bulundu. FETÖ mensuplarının, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde amaçlarına ulaşamadığını kaydeden Yılmaz, "O gece TBMM'nin bombalanması, milli iradenin temsil edildiği Külliye'nin bombalanması, bunlar aslında o girişimi yapanların niyetini en güzel ortaya koyan hadiselerdir. Belli bir şahsa veya partiye yönelik değil; milletimizin topyekun varlığına dönük bir kalkışmaydı. TBMM'ye yapılan saldırı, aslında bu darbecilerin niyetini çok açık ortaya koyuyor. Bunlar; millet düşmanı, milli irade düşmanı ve dış odakların maşası olan yapılanmalardır. Çok şükür, başarılı olamadılar. O gece gerçekten destansı bir direniş gösterildi. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" diye konuştu.

'OLAĞANÜSTÜ HAL KALDIRILACAK'

Olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının, terörle mücadelenin zayıflayacağı anlamına gelmediğini vurgulayan AK Parti'li Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu hain yapılanmayı ülkemizden söküp, atmak için kurumlarımızı bu yapılanmadan temizlemek için diğer terör örgütlerine karşı bu OHAL imkanı kullanıldı. OHAL, bildiğiniz gibi hukuki bir mekanizmadır. Anayasa'mızda ve uluslararası hukukta olan bir mekanizmadır. Terörle daha etkin mücadele etmek için bu mekanizma kullanıldı. Şimdi artık bu sürecin de çok şükür sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde olağanüstü hal kaldırılacak. Bunun yerine mevcut hukuk sistemimiz içinde gerekli birtakım düzenlemeler de yapılarak, terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. OHAL'in kalkması, terörle mücadelenin zaafa uğrayacağı veya zayıflayacağı anlamına gelmiyor. Tam aksine, tehdit düzeyinin geldiği seviye dikkate alınarak, normal hukuki çerçeve içerisinde bu mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek. FETÖ ve diğer terör örgütlerinin dünyada yaptıkları propagandalar da inşallah boşa çıkacaktır. Halkımız, bu gerçekleri yakından görmüş, tanımıştır. Bundan sonra bu tür yapılanmaların hiçbir şekilde ülkemizde yer etmesi mümkün değildir. Bu şuurla gelecek nesillere bu değerlerimizi, tecrübelerimizi aktararak, bu tehditlere karşı en sağlam şekilde devam ettirmemiz gerekiyor."

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