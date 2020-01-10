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AK Parti'li Ünal: 'Sosyal Medya Etik Kuralları' yayınlayacağız

POLİTİKA 10.01.2020, 14:43
AK Parti'li Ünal: 'Sosyal Medya Etik Kuralları' yayınlayacağız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medyada yalan haber ve algı operasyonlarının önüne geçmek için 'Sosyal Medya Etik Kuralları' yayınlayacaklarını söyledi. Ünal, "Sosyal medyanın hızla kendi ahlaki ve etik kurallarını inşa etmesi ve sosyal medyada bu kurallara uymayanlar, yalan haber yapanlar, dezenformasyon oluşturanlarla ilgili sosyal müeyyide oluşturulması gerekiyor" dedi. 
AK Parti Medya Tanıtım İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle AK Parti’yi takip eden basın mensupları ile buluştu. Ünal, AK Parti olarak, sosyal medya ile ilgili yeni bir çalışma başlattıklarını belirterek, 'Sosyal Medya Etik Kuralları' yayınlayacaklarını söyledi. Ünal, AK Parti olarak, 2 milyon 100 bin teşkilat mensubuyla sosyal medyada etkin olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Gerçek kişilikler olarak, bir takım bot ve fack hesaplar karşısında gerçek kişilikler olarak sosyal medyada ülkemiz adına doğru olduğuna inandığımız şeyleri dile getiriyoruz. Önümüzdeki günlerde 'Sosyal Medya Etik Kuralları' yayınlayacağız. AK Parti olarak sosyal medyada hem karşı farklı siyasi çizgilerin hem de özellikle kendimiz için bağlayıcı olarak sosyal medya etik kurallar listesi yayınlayacağız. Bugün hepimizin, aslında bir yönüyle haberleşme ve habercilik biçimine dönüşen sosyal medyaya ile ilgili şikayetlerimiz var. Oradaki etkinlikleri de haberleşme ve bu çerçevede gazetecilik icrası olarak görebiliriz. Çünkü sizin mesleğiniz geçmişte haber vermekti; ama artık o kadar atomize bir hale geldi ki, elinde akıllı cep telefonu olan fotoğraf çekebilen habere, olaya fikri olan her bir tekil cep telefonu kullanıcısı haberci refleksi gösteriyor. Bu da kaçınılmaz olarak farklı bir değişim sürecini getiriyor."
'SOSYAL MÜEYYİDE OLUŞTURULMASI GEREKİYOR'
Mahir Ünal, sosyal medya üzerinden yapılan yalan haberlerin artık durdurulamadığını belirterek, "Sosyal medyada yayınlanan yalan haberlerin yanlış olduğunu ifade edene kadar, bu akışkanlık ve iletişim yoğunluğu kaçınılmaz olarak, kamuoyunun birçok konuda yanlış bilgilendirilmesini ve yanlış algı oluşturulması sonucunu ortaya çıkarıyor. Onun için özellikle sosyal medyanın hızla kendi ahlaki ve etik kurallarını inşa etmesi ve sosyal medyada bu kurallara uymayanların, yalan haber yapanların, dezenformasyon oluşturanlar için sosyal müeyyide oluşturulması gerekiyor" diye konuştu.
'ÖNCELİKLE TEŞKİLAT MENSUPLARIMIZ KURALLARA UYACAK'
Ünal, özellikle sosyal medya üzerinden konuların farklı mecralara çekildiğine dikkat çekerek, "Bu konuda elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Öncelikli olarak bizim teşkilat mensuplarımızı sosyal medyada bu etik kurallara uymakla sorumlu ve yükümlü kılacağız. Örnek teşkil edecek bir deklarasyon yayınlayacağız. Ayrıca sanal ortamda da bir genel merkez oluşturduk. Dijital ortamda da iletişiminizi doğru bir şekilde yürütmüyorsanız bu ciddi bir eksiklik anlamına geliyor. Bunun üzerinden dijital ortamda da ciddi bir aktivite yürütüyoruz. Bu çerçevede; biz öncelikli olarak bizi bağlayan ahlaki kuralları kendi teşkilat mensuplarımızla paylaşacağız. Belli mekanizmalar da oluşturacağız. Doğruluğu teyit anlamında belli mekanizmalar da oluşturacağız. Yalan haberleri deşifre etmeden tutun da, bir haberin doğruluğunu teyit etmeye varıncaya kadar hem kendimize dönük, hem dışa dönük bir çalışma içeresindeyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyunu geniş anlamda bilgilendireceğiz" dedi.
'CİDDİ ALGI OPERASYONLARI VAR'
Mahir Ünal, sosyal medyada belli kişi ve kurumlara dönük ciddi bir dezenformasyon çalışması ve algı operasyonu hazırlıkları olduğunu ifade ederek "Özellikle kamuoyunda infial oluşturacak bir takım yalan haberleri hızla oluşturmak ve bunun üzerinden belli algı operasyonları oluşturmak isteyen etki ajanlarına karşı da ciddi bir önlem anlamı taşıyor bu çalışma" dedi.

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