AK Parti'li Ünal: Polis, demokrasi ve özgürlüğü koruyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kara propagandayla polisi, askeri, güvenlik güçlerini, emniyet güçlerini sanki insanların özgürlüğünü kısıtlıyormuş gibi algı oluşturuyorlar. Halbuki polis, tam tersine demokrasi ve özgürlüğü koruyor; suçtan, terörden muhafaza ediyor" dedi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, 'Gelecekte ben de varım' projesi hayata geçirildi. Ortaokul öğrencileri arasında, 'Çocuğun gözünde polis' temalı resim ve şiir yarışması ile liseler arası futbol turnuvası düzenlendi. Yarışmada dereceye girenler; İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, emniyet mensupları, öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı törenle ödüllendirildi. Tören, şiir yarışmasının birincisi Handan Bozdoğan'ın şiirini okumasıyla başladı. Hatay'da, 1979'da şehit olan polis memuru Celal Güngör'ün torunu Handan'ın ardından ikinci ve üçüncüler de şiirlerini okuduktan sonra şiir, resim ve futbolda dereceye girenlerin ödülleri verildi.

Öğrencileri tebrik eden AK Parti'li Ünal, gerek resimleri gerek şiirleriyle polisleri çok güzel anlattıklarını söyledi. Ünal, resim yarışmasının ikincisi Ömer Faruk Bozdağ'ın çalışmasını incelerken, İl Emniyet Müdürü İnci'ye dönerek, "Maalesef yapılan kara propagandayla polisi, askeri, güvenlik güçlerini, emniyet güçlerini sanki insanların özgürlüğünü kısıtlıyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Halbuki polis, tam tersine demokrasi ve özgürlüğü koruyor; suçtan terörden muhafaza ediyor. Ömer Faruk, bunu görmüş" dedi.

Bunun üzerine İnci de Ünal'a, "Halkımız da gördü" diye karşılık verdi.



'POLİS SUÇLUYU YAKALADIKTAN SONRA SORUN ÇÖZÜLMÜYOR'



Diğer öğrencilerin de ödüllerinin verilmesinin ardından AK Parti'li Ünal, konuşma yaparak, suçu önlemenin çok önemi olduğunu söyledi. Emniyetin projesinin yerinde olduğunu belirten Ünal, "Unutmamamız gereken bir şey var; Montaigne, 'Suçu toplum hazırlar, birey işler' diyor. Bu yüzden toplumun suçu önleyici ve toplumun suçlu değil iyi, merhametli, dayanışmadan, paylaşmadan, yardımlaşmadan yana olan bireyler yetiştirmesi gerekiyor. Toplumun iyi, yardımlaşması, dayanışmacı sevgi dolu bireyler yetiştirebilmesi bizim aramızdaki ilişkilerde sevgiyi, muhabbeti, kardeşliği, yardımlaşmayı yaymamızla mümkün. Çünkü testi kırıldıktan sonra artık ondan sonrası dram ve trajedi. Yani birey suçu işledikten, poliste gidip suçluyu yakaladıktan sonra sorun çözülmüyor. Tam tersine hapishaneler suçlu insanlarla doluyor" diye konuştu.

'AİLEYE, DÜZEN FİKRİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Suçu önleyici tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan AK Parti'li Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"Bakın, bugün Amerika'da en temel sorun psikopatolojinin artmış olmasıdır. Psikopatoloji nedir? Kişinin ruhsal, psikolojik hastalıklara müptela olmasıdır. Her gün haberlerde görüyorsunuz silahı alan biri gidiyor, suçsuz onlarca kişiyi katlediyor. Daha geçen hafta yine Amerika'da bir okula silahlı saldırı düzenlenecekti ama bir basketbol koçu bunu engelledi. Bu neyi gösteriyor? Bireyin ruh sağlığı bozulduğu zaman birey artık bir suç makinesine dönüşür. Peki psikopatolojiyi artıran şey ne biliyor musunuz? Amerika'da yapılan araştırmalar, psikopatolojinin artmasında 3 temel sebep buldular. Birincisi ebeveynlerin çocuklarıyla değerlerini artık paylaşamıyor olması. Artık çocukların değerlerini ellerindeki teknoloji belirliyor. Oysa anne- babadan alınmamış sevgi, güven, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, merhamet gibi duygular alınmamışsa geçmiş olsun. İkincisi; artık dünyada düzen kaybolmaya başladı. Üçüncüsü; inançlar sosyal müeyyide oluşturmamaya başladı. Bu yüzden biz aileye sahip çıkacağız, düzen fikrine sahip çıkacağız ve inancımıza sahip çıkacağız."

'TÜRKİYE'YE KEFEN BİÇENLER, EN NİHAİ ŞEKİLDE ARTIK BİTİRİLMİŞLERDİR'



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş 6'ncı Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarını ziyaret etti. Kendisine eşlik eden Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve partililerle birlikte fuardaki stantları gezip kitapları inceleyip bazılarını da satın alan Ünal, fuardan ayrılmadan açıklamalarda bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Barış Pınarı Harekatı sonrası yaşananları değerlendiren Ünal, şunları söyledi:



"Kahramanmaraş'tan şunu artık göğsümüzü gererek söyleyebiliriz, Türkiye'ye kefen biçenler, en nihai şekilde artık bitirilmişlerdir. Yani Türkiye'nin sınırlarıyla oynayanlar, Türkiye'nin üniter yapısı ve Misak-i Milli'nin yapısıyla oynayanla, Türkiye'nin haritasını tekrar tekrar çizenler tarihin çöp sepetine atılmıştır. Önümüzdeki 100 yıl, Türkiye'nin bir sınır güvenliği sorunu kalmamıştır. Türkiye'nin toprak bütünlüğü sorunu kalmamıştır. Türkiye'nin bölünmesi ile ilgili bir meselesi de kalmamıştır. Özellikle Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı Türkiye'nin sınır güvenliği sorununu önümüzdeki 100 yıl için çözmüştür. Türkiye'den toprak talep eden bir takım çapulcu, bölücü, paçavra terörist bozuntuları da artık tarihin çöplüğünde yerlerini almışlardır. Bu meseleye böyle bakmak gerekiyor. Yani Türkiye; Amerika, Rusya ve Avrupa Birliği nezdinde sınırlarının güvenliğini ve bütünlüğünü önümüzdeki 100 yıl için teminat altına alınmıştır. Bundan sonrası, bundan sonrası Türkiye'nin bölgede barışın güvencesi olarak yoluna devam etmesidir. Terör unsurları nerede olursa olsun kaynağında kurtulmaya devam edecektir."



CHP'Yİ ELEŞTİRDİ



CHP'li Erdal Aksünger'in katıldığı bir televizyon programında "PYD terör örgütü değildir benim gözümde" sözlerinin hatırlatılması üzerine Mahir Ünal şöyle devam etti:



"Hala PYD'ye terör örgütü diyemeyen, bakın Suriye'de kahraman Türk Ordusu ile beraber terörle mücadeleden Suriye Milli Ordusu'ndan rahatsız oluyorlar ama oradaki terör unsurlarına YPG'ye, PYD'ye karşı en ufak bir rahatsızlıkları yok. Şimdi maalesef bizim siyasetçi olarak kendisini tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yuvalanmış birtakım zihinler, buna Kemal Kılıçdaroğlu da dahildir, milli mesele ile siyasi mesele arasındaki ayrımın farkında değiller maalesef. Bu bir milli meseledir. Biz sınır güvenliğini konuşurken burada siyaset konuşulmaz. Bu Türkiye'nin milli meselesidir. Türkiye'nin devlet başkanı konuşulurken burada siyaset konuşulmaz. Türkiye'nin devlet başkanı Rusya'da Türkiye'nin sınır güvenliğini müzakere ederken bu ülkenin muhalefet partisi lideri meclis kürsüsünde bu ülkenin devlet başkanına hakaret, iftira, yalan dolu ifadeler kullanıyorsa bunun adı siyaset falan değildir arkadaşlar. O yüzden her şey aziz milletimizin gözü önünde cereyan ediyor, burada da zaten siyaset konuşmuyoruz. Dediğim gibi bu mesele siyasi bir mesele değil bu mesele milli bir mesele, milletimiz de bu meselenin hamdolsun son derece farkında."



Mahir Ünal ayrıca, Barış pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek'in Göksun ilçesindeki ailesini ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Türk Edebiyatı'nın 7 Güzel Adam'ından biri olan Nuri Pakdil için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulu Camii'nde okutulan mevlide katıldı.