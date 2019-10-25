AK Parti'li Ünal: Polis, demokrasi ve özgürlüğü koruyor (2)

'TÜRKİYE'YE KEFEN BİÇENLER, EN NİHAİ ŞEKİLDE ARTIK BİTİRİLMİŞLERDİR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş 6'ncı Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarını ziyaret etti. Kendisine eşlik eden Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve partililerle birlikte fuardaki stantları gezip kitapları inceleyip bazılarını da satın alan Ünal, fuardan ayrılmadan açıklamalarda bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Barış Pınarı Harekatı sonrası yaşananları değerlendiren Ünal, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'tan şunu artık göğsümüzü gererek söyleyebiliriz, Türkiye'ye kefen biçenler, en nihai şekilde artık bitirilmişlerdir. Yani Türkiye'nin sınırlarıyla oynayanlar, Türkiye'nin üniter yapısı ve Misak-i Milli'nin yapısıyla oynayanla, Türkiye'nin haritasını tekrar tekrar çizenler tarihin çöp sepetine atılmıştır. Önümüzdeki 100 yıl, Türkiye'nin bir sınır güvenliği sorunu kalmamıştır. Türkiye'nin toprak bütünlüğü sorunu kalmamıştır. Türkiye'nin bölünmesi ile ilgili bir meselesi de kalmamıştır. Özellikle Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı Türkiye'nin sınır güvenliği sorununu önümüzdeki 100 yıl için çözmüştür. Türkiye'den toprak talep eden bir takım çapulcu, bölücü, paçavra terörist bozuntuları da artık tarihin çöplüğünde yerlerini almışlardır. Bu meseleye böyle bakmak gerekiyor. Yani Türkiye; Amerika, Rusya ve Avrupa Birliği nezdinde sınırlarının güvenliğini ve bütünlüğünü önümüzdeki 100 yıl için teminat altına alınmıştır. Bundan sonrası, bundan sonrası Türkiye'nin bölgede barışın güvencesi olarak yoluna devam etmesidir. Terör unsurları nerede olursa olsun kaynağında kurtulmaya devam edecektir."

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

CHP'li Erdal Aksünger'in katıldığı bir televizyon programında "PYD terör örgütü değildir benim gözümde" sözlerinin hatırlatılması üzerine Mahir Ünal şöyle devam etti:

"Hala PYD'ye terör örgütü diyemeyen, bakın Suriye'de kahraman Türk Ordusu ile beraber terörle mücadeleden Suriye Milli Ordusu'ndan rahatsız oluyorlar ama oradaki terör unsurlarına YPG'ye, PYD'ye karşı en ufak bir rahatsızlıkları yok. Şimdi maalesef bizim siyasetçi olarak kendisini tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yuvalanmış birtakım zihinler, buna Kemal Kılıçdaroğlu da dahildir, milli mesele ile siyasi mesele arasındaki ayrımın farkında değiller maalesef. Bu bir milli meseledir. Biz sınır güvenliğini konuşurken burada siyaset konuşulmaz. Bu Türkiye'nin milli meselesidir. Türkiye'nin devlet başkanı konuşulurken burada siyaset konuşulmaz. Türkiye'nin devlet başkanı Rusya'da Türkiye'nin sınır güvenliğini müzakere ederken bu ülkenin muhalefet partisi lideri meclis kürsüsünde bu ülkenin devlet başkanına hakaret, iftira, yalan dolu ifadeler kullanıyorsa bunun adı siyaset falan değildir arkadaşlar. O yüzden her şey aziz milletimizin gözü önünde cereyan ediyor, burada da zaten siyaset konuşmuyoruz. Dediğim gibi bu mesele siyasi bir mesele değil bu mesele milli bir mesele, milletimiz de bu meselenin hamdolsun son derece farkında."

Mahir Ünal ayrıca, Barış pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek'in Göksun ilçesindeki ailesini ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Türk Edebiyatı'nın 7 Güzel Adam'ından biri olan Nuri Pakdil için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulu Camii'nde okutulan mevlide katıldı.