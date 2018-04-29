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AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda

AK Parti İzmir Milletvekili İbrahim Turhan, aktif siyaset yaşamını sonlandırdığını açıkladı.

AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda

AK Parti İzmir Milletvekili İbrahim Turhan, aktif siyaset yaşamını sonlandırdığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla dün gerçekleştirilen İzmir İl Kongresi'nin ardından AK Parti İzmir Milletvekili İbrahim Turhan, siyasete veda edeceğini duyurdu. Turhan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla aktif siyaset yaşamına nokta koyduğunu bildirdi.

AK Parti'li Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Başbakan Davutoğlu’na ve İzmir halkına teşekkür etti. Turhan, şunları kaydetti:
"Bugün gerçekleştirilen Ak Parti İzmir Kongresi ile Şubat 2015’te yine İzmir’de başladığım aktif siyasi faaliyet dönemimin sonuna geldim. Üzerimde bir emanet olarak taşıdığım milletin vekaleti görevini gerektiği gibi yapmak ve tertemiz bir biçimde bitirmek hamdolsun nasip oldu. Başta Sn.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve beni siyasete davet ederek millete bu görevde hizmet etmeme vesile olan o günkü Genel Başkanımız- Başbakanımız Ahmet Davutoğlu olmak üzere bu süreçte destek olan tüm teşkilat mensuplarına ve İzmirli hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum."

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