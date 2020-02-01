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#İzmir turu kapsamında bugün Torbalıyı ziyaret etti.
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#elazığ dehrem
#Esma Polat
#Ekin Köse
#güvenlik kamerası
#MHP Gürsu İlçe Başkanı evinde tabancasıyla intihar etti
#evlat ziyareti
#Otomobili Girişim Grubu
#uyuşturucu bağımlılığı
#polis erkek erkedeşını vurdu
#Eyüpsultanda WebTapu Sistemi Devreye Girdi
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#abd
#galatasaray
#İzmir turu kapsamında bugün Torbalıyı ziyaret etti.
#Koroplast
#Merkel ile görüştü
#AK PARTİ Grup Başkanvekili Mahir Ünal
#Aydın Bay
#Suriyeli
#Emre Belözoğlu
#beşiktaş
#elazığ dehrem
#Esma Polat
#Ekin Köse
#güvenlik kamerası
#MHP Gürsu İlçe Başkanı evinde tabancasıyla intihar etti
#evlat ziyareti
#Otomobili Girişim Grubu
#uyuşturucu bağımlılığı
#polis erkek erkedeşını vurdu
#Eyüpsultanda WebTapu Sistemi Devreye Girdi