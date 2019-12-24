beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

AK Parti'li Kaya: İzmirliler yağmur altında su kuyruğunda, bunlar ihale kuyruğunda

İZMİR, ()- İZMİR'de Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın, CHP'li bir belediye meclis üyesinin kendisinden çiçek ihalesi istediği ve ilçedeki geri dönüşüm malzemelerinin toplanması için yapılan açık ihaleye CHP İlçe Başkanı'nın...

POLİTİKA 24.12.2019, 12:54
AK Parti'li Kaya: İzmirliler yağmur altında su kuyruğunda, bunlar ihale kuyruğunda

İZMİR, ()- İZMİR'de Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın, CHP'li bir belediye meclis üyesinin kendisinden çiçek ihalesi istediği ve ilçedeki geri dönüşüm malzemelerinin toplanması için yapılan açık ihaleye CHP İlçe Başkanı'nın karşı çıkıp, kendisinden bu işi ihalesiz talep ettiği yönündeki açıklamalarına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, "İzmirliler yağmur altında su kuyruğunda, bunlar ihale kuyruğunda. Gaziemir Belediye Başkanı'nın yapacağı iş, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmaktır" dedi.
Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, pazar günü yapılan Gaziemir İlçe Kongresi'nde kürsüden yaptığı konuşmada Alevi bir vatandaşın evinin işaretlenmesi olayında CHP'li bir belediye meclis üyesinin kendisinden çiçek ihalesi istediğini, partisinin il ve ilçe yönetiminin yaşadığı birçok önemli sorunda kendisini yalnız bıraktığını, sahip çıkmadığını açıkladı. Arda'nın açıklamalarına AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.
Ortada yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, tehdit, şantaj, organize işler olduğunu öne süren Kaya, Halil Arda'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Cumhuriyet Savcılığı'na gitmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki 25 milyon liralık rüşvet iddiasını konuşurken, İzmir'de de 'ihaleye fesat' ve 'yolsuzluk' skandalı gündemi meşgul ediyor. CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı, partililerinin kirli işlerini ortaya dökmeye başladı. Dikkatle izliyoruz. CHP'li Başkan Halil Arda, 'çiçek ihalesi' vermediği CHP'li Meclis Üyesi Levent Çağlarsu'nun kendisini hedefe koyduğunu söylüyor. Yine ilçedeki geri dönüşüm malzemelerinin toplanması için açık ihalesi yaptığını, CHP İlçe Başkanı'nın ise bu işi ihalesiz vermesini istediğini söylüyor. CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı diyor ki, 'Ben bazılarının işlerine çomak soktum. Bu yüzden bana saldırıyorlar. Tüm bu konuları Genel Merkeze taşıyacağım, Genel Başkanıma bilgi vereceğim'. Yanlış adrese gidiyor, gideceği yer Cumhuriyet Savcılığı'dır. Ortada yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, tehdit, şantaj, organize işler var. CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı'nın yapacağı iş, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmak olmalıdır. Aksi halde kendisi de bu suçlara ortak olacaktır. CHP'de dönen bu organize işleri görünce, yağmurlu havada İzmir'i susuz bırakan zihniyeti daha iyi anlayabiliyoruz. İzmirliler yağmur altında su kuyruğunda, bunlar ihale kuyruğunda."

Yorumlar (0)
11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Aralık 2019
İmsak 06:48
Güneş 08:20
Öğle 13:09
İkindi 15:27
Akşam 17:48
Yatsı 19:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Trabzonspor 16 29
4. Fenerbahçe 16 28
5. Beşiktaş 16 27
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 18 32
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 18 26
8. M. United 18 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10