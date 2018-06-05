AK Parti'li Karaaslan: Türkiye, mavi bayraklı plaj sayısında dünyada üçüncü

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin dünyada İspanya ve Yunanistan'dan sonra en çok mavi bayrağa sahip üçüncü ülke olduğunu belirterek, "Bizim 2002 yılında 140 mavi bayraklı plajımız varken, bugün bu sayı 459'a çıktı" dedi.

Samsun'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Ak Parti İl Başkanlığı tarafından Batı Park'ta etkinlik düzenlendi. Ak Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın da katıldığı programda renkli görüntüler oluştu. Karaaslan ve partililer birlikte uçurtma uçurdu. Programda konuşan Karaaslan, Ak Parti'nin bugün en çevreci parti olduğunu söyledi. Ak Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan çevre ile ilgili proje ve hedefleri anlatan Karaaslan, "Bunların başına millet bahçelerini koyduk. Millet bahçeleriyle birlikte bugün şehirlerimizin çözülmüş o derin sorunlarının artık görmeye alışık olmadığımız altyapı problemlerinin, hiçbir şehirde Ak Parti belediyeciliğiyle tanışmış hiçbir şehirde bulunmayan çöp dağlarının, yollardan akan kanalizasyonların olmadığı şehirlerimizde, bugün artık biz yeşil alan kullanımlarından açık alan kullanımlarından, kamusal alanların sayılarının arttırılmasından bahsediyoruz. Nereden nereye geldik" diye konuştu.

Ak Parti ile ilgili bu konuda uzun yıllar algı operasyonu yapıldığını öne süren Karaaslan,

"Uzun yıllar bir algı operasyonu yürüttüler. Dediler ki; 'siz ağaçları kesersiniz, yerine inşaat yaparsınız' Şimdi soruyorum, bugüne kadar dünyada orman varlığını arttırmayı başarabilen çok nadir ülkelerden biri olan Türkiye'de 4 milyar 2 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Tüm bu yapılanlar bizim bakış açımızı göstermekte. Bugün 140 şehir ormanını Türkiye'ye kazandırdık. Biz dünya için 7 milyar, insan için 7 milyar fidan hedefini koyduk" dedi.

Kararaslan, Türkiye'nin dünyada İspanya ve Yunanistan'dan sonra en çok mavi bayrağa sahip üçüncü ülke olduğunu söyleyerek, "Bizim 2002 yılında 140 mavi bayraklı plajımız varken, bugün bu sayı 459'a çıktı. Bugün biz biyolojik çeşitlilikle ilgili envanter hazırlanması için Türkiye'nin büyük bir bölümünde çalışmalarımızı tamamladık. Bu seçimlerde gençler bugüne kadar maalesef çevrenin bir mıknatıs etkisinden faydalanarak çevre sorunları üzerinden geçleri bazı toplumsal olayların içine çekmeye çalışanlar, 'burada çevre katliamı var, koşun gelin' deyip o temiz yürekli gençleri farklı amaçlarla kullananlar bilsinler ki; hiçbir konuda olduğu gibi, bu konuda da asla ve asla onlara fırsat vermeyeceğiz. Çevre bizim için çok öncelikli bir konudur. 'Türkiye'nin geleceğinde biz de söz sahibiyiz' diyen gençlerle birlikteyiz" diye konuştu.



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