AK Parti'li Gülpınar’dan eleştirilere yanıt

ŞANLIURFA, ()- AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, düzenlediği basın toplantısında, Siverek’te partisinin seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmanın çarpıtıldığını söyledi.

Aynı zamanda AB Uyum Komisyonu Başkanı olan AK Parti Milletvekili Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız’ın da katıldığı basın toplantısında, kendisine yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi. Babasının ardından kendisinin milletvekilliği yaptığını ve hayatı boyunca Allah rızasını hak edebilmek için gayret ettiğini ifade eden Gülpınar, halkın kendisine verdiği milletvekilliği emanetini gözü gibi sakındığını belirterek şöyle konuştu:

"Ben bana verilen emaneti layıkıyla korumaya gayret ettim. Dönem sonuna kadar da korumaya gayret edeceğim. İnsanlar arasında adalet, hüküm etmeye gayret ettim. En basiti yaklaşık 8 senedir milletvekili olarak kendi köyüm olan Gülpınar köyünün yolu 1 metre bile beton asfalt görmezken, biz oy vermeyen birçok köyün yolunu şu an da beton asfalt yaptık. Bununla ilgili şahit bürokrat var. Bir tarafa oy vermezseniz bir belediye başkanı, diğer tarafta bizim adalet anlayışımız. Bırakın milletvekilliğinden haksız bir menfaat elde etmeyi, hakkım olandan bile feragat ettim. Meclise resmi yazıyla başvurup yurt dışı görevimden yevmiye almak istemiyorum diye talepte bulunan iki milletvekilinden biriyim. Üç senedir Meclisin bana tahsis ettiği kırmızı plaka aracımı, bir kere dahi seçim bölgem olan Şanlıurfa’ya getirmedim. Gören varsa çıkıp söylesin. Zaten kilometresinden anlaşılır. Bu benim hakkım ama düşündüm ki yarın Allah bana hesap sorar. Ben bir komisyon başkanıyım, hassas bir görevde değilim. Bir cumhurbaşkanı, bir başbakan bir genelkurmay başkanı değilim. Aynı şekilde ne ben, ne de ailem bir tek ilacımızı dahi devlete fatura etmedik."

BİR VEDA KONUŞMASI

Gülpınar, seçim bürosu açılışında söylediği sözlerle hiçbir adayı, hiçbir partiyi işaret etmediğini, tamamen kendisiyle ilgili nefis muhasebesi yaptığını dile getirerek, şunları dedi:

"Ben oradaki topluluğa, dört dönem emaneti bize verdiklerini söylüyorum. Benim orada mütevazi olmanın gereği 'Biz' derken birileri yanlış anladı. Herhalde AK Parti anladı. Başka bir toplumu mu anladı. Ne anladı, bilmiyorum. Ben orada mütevazi olmanın gereği 'bize verdiniz' diyorum. Herkes izledi, biliyor. Yine devamında diyorum ki, 'Artık bu emaneti sizden istemiyorum.' Aldım, kullandım ve bitti. İçiniz rahat olsun. Ben sizden aldığım bu emanete layıkıyla sahip çıktım. Yani bir nevi şirket tasfiyesi. Hesabı kapatıyoruz. Ticaret bitti, arkadaşlar. Bilakis, bütün faaliyetlere son veriyoruz. Ortaklarımıza hesap veriyoruz. Bir veda konuşması oluyor burada. Bu artık benim için son seçim, son fırsat. Burada bir veda konuşması yapıyoruz. Ve devamında inşallah diyorum. İnşallah Arapça bir kelime. Eğer, Allah isterse demek. İnşallahı üstüne vurgulaya vurgulaya ki, işin can alıcı noktası bu kavram. 'Allah bu emaneti verdiğiniz için inşallah sizi hesaba çekmeyecek' diyorum. Daha önce siz emanet sahipleri, bize emanetlerinize sahip çıkmamız için bizi liyakat sahibi bilerek Allah’ın sizi sorumlu tuttuğu emanetin sorumluluğunu bize verdiniz. Biz de sorumluluk bilinciyle inşallah liyakat sahibi olmaya çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz."

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ile Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise Kasım Gülpınar’ın sonuna kadar yanında ve arkasında olduklarını söyledi.



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