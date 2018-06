AK Parti'li Elitaş: CHP ile HDP özdeş bir parti haline geldi

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP'yi ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Elitaş, "CHP ile HDP özdeş bir parti haline geldi. Birileri ile oy transferlerini yapmaya çalışıyor. CHP'lilerde şimdi 'Her evden 1 kişi HDP'ye oy versin' diye bir propaganda yapıyor. 'Erdoğan seçildi, hiç değilse biz parlamentoda bir güç oluşturalım' diye yapıyorlar. 'Sistemi tıkamaya gayret edelim' diyorlar" dedi.

Başkentten gelen parlamento muhabirleri ile Kayseri'nin Talas ilçesindeki Feyzioğlu Konağı'nda seçim sohbeti yapan AK Parti Kayseri 2. sıra milletvekili adayı Mustafa Elitaş, daha sonra 'nın sorularını yanıtladı. Elitaş, CHP'nin HDP'e destek vererek, barajı geçme konusunda katkı yaptığını, böylece seçim sonrası mecliste AK Parti'nin sıkıntıya girmesini amaçladığını söyledi. Elitaş, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partililer bir propaganda yaymaya başladılar. CHP ile HDP özdeş bir parti haline geldi. Birileri ile oy transferlerini yapmaya çalışıyor. Seçimlerden önce 15 milletvekilini İYİ Parti'ye kiraya verdikleri gibi CHP'lilerde şimdi 'Her evden 1 kişi HDP'ye oy versin' diye bir propaganda yapıyor. Onlar güya barajın altındaymış. Eğer HDP yüksek miktar oy alırsa AK Parti'ye gelecek oyları engellemeye çalışacaklarını söylüyorlar. Bu hesabı tutturabilmek mümkün değil. Böyle bir şey yapmaya gayret ediyorlar. Amaç '1. turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçildi, hiç değilse biz parlamentoda bir güç oluşturalım, muhalefette çoğunlukta bir araya gelelim' diye yapıyorlar. 'Sistemi tıkamaya gayret edelim' diyorlar. İyi niyetli olmadıklarının en önemli göstergelerinden birisidir. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden giren Saadet Partililer, HDP'li ve CHP'li bir iktidar getireceklerse o onların sorunudur. Eğer İYİ Partiden milletvekili olarak girecekler HDP, CHP, PKK ile işbirliği yapacaklarsa herhalde ülkücülerin, milliyetçi muhafazakarların seçimden sonra yüzüne bakamazlar. Çünkü onları tükürükleri ile boğarlar. Meral hanım ülkücü camianın hissiyatını dile getirip Türkiye'deki terör meselesini durdurmak için gayret gösteriyorsa onlar şimdiden hesabını verirler. Fakat şunu herkes çok iyi bilsin nasıl ki CHP HDP ile bir organizasyon yapıyorsa başbuğ Alpaslan Türkeş'in partisini bölmekle görevlendirilmiş Akşener'e giden ülkücü kardeşlerimizde sandığa gittiklerinde gerçeği görecekler ve asıllarına geri döneceklerdir. Ya MHP'ye, ya da AK Parti'ye oy vereceklerdir. MHP'ye belki kırgınlıkları vardır ama AK Parti'ye oy vererek bu kırgınlıklarını bu şekilde gösterme imkanı bulacaklardır. Çünkü Meral hanım koltuk hırsıyla her türlü meseleyi göze almıştı ama CHP'nin adayının çıkmasıyla birlikte CHP'den Meral hanımı destekleyenlerin birden bire CHP'ye dönmesiyle o da ne yaptığının farkında olmayan söylemler ifade etmeye çalıştı."

İNCE'YE ELEŞTİRİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Mustafa Elitaş, şunları söyledi:

"Muharrem beyin yazdığı şiirler var ve bugünlerde ortalarda bir şeyler dolanıyor. Bülent Arınç'ın Muharrem İnce'ye namusla ilgili cevabı var. Diyor ki 'Burada oturan 549 milletvekili var. 500'ünün de fezlekesi var ama 499'unun fezlekesi seçim yasaklarındandır, fakat 1 kişinin de fezlekesi var ki o da kendi partilisine tacizden dolayıdır' diye. Sosyal medyada her şey var. Bir de Muharrem İnce'nin yalanları var. Bisikletle pistte yaptığı gösteriyi birileri yapmış caminin içine koymuşlar, hatta caminin içine traktör sokmuşlar. 'Muharrem İnce caminin içinde oyun oynuyor' diye ifade etmişler. Bundan da Muharrem bey çok alınıyor. Yani bunu bir espri olarak değerlendirebilir ama muhakkak ki kendi partisinin içinden olan birileridir. Sonradan o işten vazgeçti. İşte AK Parti, Saadet Partisi tabanına, 'İkinci tura kalırsam bana oy verin& diye bugünlerde İslami hassasiyetleri çok kullanmaya başladı. Abdestsiz dışarı çıkmadığını, Ayetel Kürsi okumadan sahneye çıkmadığını söyleyen Muharrem İnce, Silivri'de kız kardeşini podyuma çıkarttı. 'Bakın ben de sizin gibi biriyim' diye ifade etmeye çalıştı. Muharrem İnce'nin babası orduevine bir düğüne gitmiş. Babasını almamışlar. Baba da Muharrem'e sitem etmiş. Şimdi Muharrem İnce, bir evliya gibi her şeyi anlatıyor ve tebrik ediyorum. Her gün cuma namazı kılıyor. Biz haftada 1 kez kılıyoruz cuma namazını. O her gün kılıyor. Bu şekilde gidiyor. Allah iyiliklerini versin."

''MUHARREM'E SECCADE GÖNDERECEM''

İnce'nin seçim uğruna hidayete erdiğini, başörtülü genç kız ve kadınlarla ilgili geçmişte söylediklerinin, gösterdiği tepkilerin unutulmadığını kaydeden Elitaş, sözlerini şöyle tamamladı:

''Ben AK Parti kapatma davasında 39 milletvekilliği düşürülecek kişiden biriydim. Anayasa Mahkemesi'nde yargılandım. Niye olduğunu görünce Muharrem İnce'nin annesi ve kız kardeşi gibi benim eşim de başı kapalı. 29 Ekim 2003'te orduevine girdiğimden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni işgal eden eşimden dolayı ben yasaklı milletvekillerinin arasında olmak üzere yargılanmıştım ama hamdolsun bugün Cumhuriyet Halk Partisinden sayın Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere benim eşimin başörtüsünün önemli olduğunu, onlara yapılanların yanlış olduğunu ifade etmeye başladılar. İnşallah takiyye değildir. Çünkü Muharrem İnce 3 kadın milletvekilinin 2013 yılında Hac'dan döndüklerinde başörtüsü ile meclise girdiğinde bir konuşma yapıyor. 'Bunlar artık kontrolden çıktılar. Bütün kadınlara başörtüsü takacaklar. Zorunlu hale getirecekler' diye meseleyi anlatıyor. İlk günler şirin gözüken Muharrem İnce o şirinliğini kaybetti. Yükseliş trendinden düşüş trendine dönünce Muharrem İnce her gün cuma namazı kılmaya başladı. Eğer, Muharrem İnce her gün cuma namazı kılmaya samimiyetle niyetliyse ben Yahyalı'nın çok güzel halıları, seccadeleri var. Kullandıkça değeri artan ve parlayan halıları var. Sayın Muharrem İnce'ye namaz kılacaksa, Yahyalı seccadesi göndereceğim.''



