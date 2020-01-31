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AK Parti'li Dağ'dan Tunç Soyer’e 'çevre yolu' tepkisi

POLİTİKA 31.01.2020, 12:15
AK Parti'li Dağ'dan Tunç Soyer’e 'çevre yolu' tepkisi

İZMİR, ()- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kente ikinci bir çevre yolu yapılmasının orman kıyımına neden olacağına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Büyükşehir Belediyesi, ikinci çevre yolunun yapılmasına karşı ise, alternatifini sunarak trafik sorununu çözsün ya da bu konuda elini taşın altına koymaya hazır olan iktidara engel olmasın" dedi.
AK Partili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kente yapılması planlanan ikinci bir çevre yolunun orman kıyımına neden olacağına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Soyer'in açıklamalarına tepki gösteren Dağ, "İzmir'in en önemli sorununun trafik olduğu gerçeği, herkesçe bilinmektedir. Mevcut çevre yolu ve ana arterler kapasitelerinin üstünde kullanılmakta ve bu yollar üzerinde yorucu bir yoğunluk yaşanabilmektedir. İkinci çevre yolu projesi, maliyetinin artması pahasına doğayı maksimum düzeyde koruyacak şekilde hayata geçirilecektir. Ancak, her ne kadar hassasiyet gösterilse de çevreyi ve doğal dengeyi minimum düzeyde etkileme potansiyeline sahiptir. Yapılacak ikinci bir çevre yolu doğaya ve vatandaşlarımıza birçok açıdan faydalı olacaktır. Bu projenin hayata geçmesinin ardından insanların trafikte kalma süreleri azalacak, zamandan ve yakıt tüketiminden tasarruf sağlanacaktır. Böylelikle hem trafikte kaybolan zaman hem de karbon emisyonu azalacaktır. Burada karbon emisyonunun azalması, hava kirliliği en fazla olan illerden biri olan İzmir'in daha temiz bir havaya kavuşmasına imkan tanıyacaktır" ifadelerini kullandı.
'HAZIRIZ VE PROJENİN ARKASINDAYIZ'
AK Parti olarak ikinci çevre yolu projesini hayata geçirmeye hazır olduklarını belirten Dağ şunları kaydetti: "Biz bu projeyi yapma konusunda hazırız ve projenin arkasındayız. Ancak yerel yönetimlerin karşı çıktığı bir projenin hayata geçmesi ve bitilmesi ne yazık ki uzun bir zaman almaktadır. Bu konuda Konak Tüneli projesi sürecinde olumsuz bir tecrübemiz bulunmaktadır. Sonrasında ise, tünel kullanıma açıldığında gördük ki; yapılmasına karşı çıkanlar, tüneli ilk ve en çok kullanan oldular. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın göreve gelmesinin üstünden 1 yıl geçmesine rağmen şehrin en büyük problemi olan trafik konusunun çözümüne ilişkin herhangi bir fikre sahip olmadığını görmekteyiz. Bu sorunun çözümüne ilişkin hala fikir çalışması yapıyor olmak, İzmirlilere, 'Ne yapacağımızı bilemiyoruz ama sizi de bir şekilde oyalamamız gerekiyor' demektir. Büyükşehir Belediyesi, ikinci çevre yolunun yapılmasına karşı ise, alternatifini sunarak trafik sorununu çözsün ya da bu konuda elini taşın altına koymaya hazır olan iktidara engel olmasın." 
'BU YAKLAŞIM PATİNAJIN EN BÜYÜK ÖRNEĞİDİR'
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'kentin en büyük sorununun dünya kenti olmaması' yönündeki söylemini hatırlatan Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir'in en büyük sorununun ulaşım, çöp ya da körfezdeki koku olmadığını, İzmir'in bir dünya kenti olmamasının en büyük sorun olduğunu ifade etmiş. Türkiye'nin en büyük üçüncü şehrine, bu perspektiften bakan bir kişinin, İzmir'i dünya kenti yapmasının ne derece mümkün olabileceğini ve İzmirlilerin bu görüşe ne denli katıldıklarını sormalıyız. İzmir'e asıl patinaj çektiren şey, bu şehre bu pencereden bakmaktır. Günlük yaşamı doğrudan etkileyen meseleleri bir kenara bırakarak, popülist hamlelerle dünya kenti olmaya çalışmak, boşa kürek çekmenin de patinajın da en kuvvetli örneğidir. İzmir'e yeni bir çevre yolu yapılması konusu, tüm İzmirlilerin bilmesi gereken bir konudur. Gerekirse de bu konuda halkın görüşlerine başvurulmalıdır. İkinci çevre yolu yapılsın mı yoksa şu ana kadar kendilerinin dahi bilmediği bir çözüm yolu için büyükşehir belediyesini yıllarca bekleyelim mi?" diye konuştu.

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