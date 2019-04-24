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AK Parti'li Dağ'dan Bergama ve Kınık'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bergama Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Koştu ile ikinci kez seçilen Kınık Belediye Başkanı AK Parti'li Sadık Doğruer'i ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı...

AK Parti'li Dağ'dan Bergama ve Kınık'a ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bergama Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Koştu ile ikinci kez seçilen Kınık Belediye Başkanı AK Parti'li Sadık Doğruer'i ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ilk olarak Bergama Belediyesi'ne gitti. Başkan Hakan Koştu, Dağ'ı belediye girişinde karşıladı. Ziyaret için teşekkür eden Koştu, AK Parti ve MHP teşkilatlarının da çalışmalarıyla seçimi kazandıklarını belirterek, "Bergama'da bu ittifakla, bu güçle çok iyi şeyler yapacağız. Sizlerin desteğiyle 5 yılda, 10 yıldır alamadığı hizmetleri yapıp ilçeye hizmet etmeyi planlıyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ ise "Kınık'ta 5 yılda neler yaptıysak, gelin bunların daha fazlasını daha büyük olan, neredeyse nüfus olarak çoğu ilden daha fazla olan bu ilçeye yapalım dedik. Sağ olsun, Bergama halkı da bize güvendi. Hakan Koştu kardeşimizi, belediye başkanlığı koltuğuna oturttu. Tüm Bergama halkına hayırlı olsun. Sorumluluğumuzun farkındayız, omuzlarımızdaki yükün de farkındayız" diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, daha sonra Kınık ilçesine geçti. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Hamza Dağ'ı belediye girişinde karşıladı. Ardından içeri geçen Dağ, Kınık Belediyesi şeref defterini de imzaladı. Başkan Doğruer, "Bir dönem daha Ak belediyeciliği Kınık'ta sürdürmek için yola çıktık. İnşallah bu dönemde de verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" dedi.
Hamza Dağ da, "Kınık'a baktığımızda, ilçede 5 yılda 600 milyon liralık yatırım yapıldı. Devlet Hastanesi'nden öğretmenevine, TOKİ'sinden Gençlik Merkezi Parklarına kadar birçok hizmeti ya bitirdik ya da temelini attık. İlk 5 yıllık dönem belediye başkanımız için acemilik dönemidir. İkinci 5 yıllık dönemde Kınık'a, Bergama'nın da eklenmesiyle inşallah, Bakırçay havzasında parlayan yıldızlar ortaya çıkaracağız. İkinci 5 yılda milletimizin bize vermiş olduğu desteğin farkındayız. Hem Kınık'ta hem Bergama'da almış olduğumuz oy oranları ciddi bir oy oranıdır. Bunlar bugüne kadar bizim alabildiğimiz oy oranı değildi. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuzu daha da arttırdı. Bu sorumluluğun altında kalmamak için Belediye Başkanımız ve teşkilatlarımızla el ele vererek, bu 2 ilçenin her türlü sorunlarını çözeceğiz" diye konuştu.

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