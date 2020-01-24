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AK Parti'li Çelik: Vatandaşlarımız hasarlı evlere girmesin
POLİTİKA 24.01.2020, 23:13
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili, "Vatandaşlarımızın hasarlı evlere girmemeleri, Valilik ve diğer kurumların uyarılarını dikkate almaları çok önemlidir" açıklamasını yaptı.
AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremde can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Herkese geçmiş olsun. Tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın hizmetindedir. Devletin tüm birimleri vatandaşlarımıza yardımcı olmak için ayaktadır. Yalan haberlere itibar edilmemeli, devlet kurumlarının açıklamalarına göre hareket edilmelidir. Telefonları lütfen sınırlı kullanalım. İhtiyaç haricinde kullanmayalım. Gerçekten ihtiyacı olanları düşünelim. Telefonları lütfen sınırlı kullanalım. İhtiyaç haricinde kullanmayalım. Gerçekten ihtiyacı olanları düşünelim" ifadelerini kullandı.
AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremde can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Herkese geçmiş olsun. Tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın hizmetindedir. Devletin tüm birimleri vatandaşlarımıza yardımcı olmak için ayaktadır. Yalan haberlere itibar edilmemeli, devlet kurumlarının açıklamalarına göre hareket edilmelidir. Telefonları lütfen sınırlı kullanalım. İhtiyaç haricinde kullanmayalım. Gerçekten ihtiyacı olanları düşünelim. Telefonları lütfen sınırlı kullanalım. İhtiyaç haricinde kullanmayalım. Gerçekten ihtiyacı olanları düşünelim" ifadelerini kullandı.
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