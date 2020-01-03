AK Parti'li Çelik: Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği kaygı verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irak'ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastler, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak'ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır. Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği bu açıdan çok kaygı vericidir" dedi.AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. AK Parti'li Çelik, Irak'ın güvenlik ve istikrarının Türkiye ile tüm bölge için hayati önemde olduğunu vurguladı. Irak'ta istikrarsızlığı artıracak eylemlerin, tüm bölgenin aleyhine olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:"İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yapılan saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir. Bunlar hem Irak halkının hem de tüm bölgenin aleyhine olacaktır. Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar yaptığı tüm açıklamalarda Irak’ın istikrarına verdiğimiz önemi ifade etmiş ve bu istikrarı tehdit eden unsurlara karşı olduğumuzu vurgulamıştır. Irak'ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastlar, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak'ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır. Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği bu açıdan çok kaygı vericidir. Şiddeti artırmak Irak halkına kötülük etmektir. Tüm tarafların itidal içerisinde davranması şu anda Irak’ın ve bölgenin ihtiyaç duyduğu en hayati yaklaşımdır. Türkiye olarak bölgenin güvenlik ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz."