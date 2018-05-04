AK Parti'li aday adaylarına sosyal medya uyarısı

SAMSUN AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, kendilerini tanıtmak isteyen milletvekili aday adaylarına sosyal medyada verdikleri mesajların partinin kurumsal kimliğine uygun olması yönünde uyarılarda bulundu.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı, 24 Haziran genel seçimleri milletvekili aday adayları için tanıtım toplantısı düzenledi. Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına milletvekili aday adayları ve partililer katıldı. Toplantı öncesi AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman bir konuşma yaparak, aday adaylarını sosyal medyayı dikkatli kullanmaları yönünde uyardı. AK Parti Samsun Milletvekilliği için toplam 103 aday adayının başvuru yaptığını belirten İl Başkanı Hakan Karaduman, "Bunlardan 21'i bayan, 11'i engelli, 9'u da 25 yaş altı kardeşimiz olmak üzere 103 kardeşimiz, yol arkadaşımız, bu çok önemli seçim için ‘biz de varız’ düşüncesiyle aday adayı oldu. Bu kutlu yolda yürürken partimizin teşkilat disiplini içerisinde hareket etmenizi sizlerden rica ediyorum. Bunu yaptığınızı da gözlemliyorum ama Türkiye’deki tek kurumsal parti AK Parti. Dolayısıyla bizim bir kurumsal kimliğimiz var. Bu kurumsal kimliğe uygun hareketler içerisinde olmamız gerekir. Broşürlerimizde, tanıtımlarımızda başvuru sırasında sizlere verilen kurumsal kimlik CD’sine göre hareket etmenizi rica ediyorum" dedi.

Sosyal medyanın çok önemli olduğunu ifade eden Karaduman, "Hepiniz sosyal medyayı iyi kullanıyorsunuz. Burada verdiğiniz mesajlar, oradaki kurumsal görsellerinizin de o yapıda olması gerekiyor. Bizler teşkilat mensubu olarak Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Başbakanımız, Parti Sözcümüz ve Hükümet Sözcümüzün sözlerinin dışında herhangi bir söz telaffuz etmiyoruz. Sözde de birlik, görselde de birlik partimiz için oldukça önemlidir" diye konuştu.



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