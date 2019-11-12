Son Dakika
Ak Parti Kütahya İl Başkanı Çetinbaş görevi bıraktı
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş görevini bıraktığını açıkladı. AK Parti Kütahya İl Başkanı Çetinbaş, yaptığı yazılı açıklamayla görevini bıraktığını duyurdu. Çetinbaş açıklamasında “Genel merkez teşkilat...
POLİTİKA 12.11.2019, 19:49
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş görevini bıraktığını açıkladı.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Çetinbaş, yaptığı yazılı açıklamayla görevini bıraktığını duyurdu. Çetinbaş açıklamasında “Genel merkez teşkilat başkanımız Sayın Erkan Kandemir ile yapmış olduğum görüşme sonucu bugün itibariyle il başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Yapmış olduğum bu görevi ömrüm boyunca onurla taşıyacağımı ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın istikametinden ayrılmayacağımı bilmenizi isterim. Hakkınızı helal ediniz. Baki selam ve muhabbetle” ifadelerine yer verdi.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Çetinbaş, yaptığı yazılı açıklamayla görevini bıraktığını duyurdu. Çetinbaş açıklamasında “Genel merkez teşkilat başkanımız Sayın Erkan Kandemir ile yapmış olduğum görüşme sonucu bugün itibariyle il başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Yapmış olduğum bu görevi ömrüm boyunca onurla taşıyacağımı ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın istikametinden ayrılmayacağımı bilmenizi isterim. Hakkınızı helal ediniz. Baki selam ve muhabbetle” ifadelerine yer verdi.
16°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 12 Kasım 2019
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6