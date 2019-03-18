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AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Taşyürek: Yoldaki bir tümseği bile görmezden gelmeyeceğiz

İSTANBUL,() - AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, "Vizyon eser ve hizmetler kadar her işe odaklanacağız. Yoldaki bir tümseği bile görmezden gelmeyeceğiz" dedi. AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek...

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Taşyürek: Yoldaki bir tümseği bile görmezden gelmeyeceğiz

İSTANBUL,() - AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, "Vizyon eser ve hizmetler kadar her işe odaklanacağız. Yoldaki bir tümseği bile görmezden gelmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek cumartesi sabahı İBB Kartal Sahil Parkı’nda sabah yürüyüşü yapan vatandaşlarla sohbet etti.  Vatandaşlarla mevcut sorunlar hakkında sohbet eden Taşyürek, 31 Mart yerel seçimlerden sonra yapmayı planladığı projelerinin ayrıntılarını ve ekonomik kalkınmaya nasıl destek vereceklerini anlattı ve proje kitapçığını hediye etti.

Taşyürek daha sonra AK Parti Kadın Kolları'nın Çeçenistan Meydanı olarak da anılan meydanda düzenlediği Üreten Kadınlar Kermesi'ne katıldı. Burada Oyun Sokağı, Binbir Hobi Çiçek Bahçesi ve Yöresel El Emeği Göz Nuru projelerini tanıtan Taşyürek'e ziyareti sırasında AK Parti Kurucu üyelerinden ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, AK Parti Kartal Başkanı Gürkan Akyol ve AK Parti Kartal Kadın Kolları Başkanı Arzu Öğüt Şimşek de eşlik etti.

HER İŞE ODAKLANACAĞIZ

Aynı gün Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Goncalar Güller Programı’na da katılan Taşyürek, Elazığlı kadınlara hayırlı, uzun ve mutlu ömür dileklerinde bulundu ve şunları söyledi:

"Vizyon eser ve hizmetler kadar her işe odaklanacağız. Yoldaki bir tümseği bile görmezden gelmeyeceğiz. Gürültü kirliliğine ‘adam aman aldırma’ demeyeceğiz. Dalda mahsur kalan bir kediyi görmezden gelmeyeceğiz. Kadınlarımıza, istikbalimiz olan yavrularımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, engelli kardeşlerimize, Kartal’ın her bir sakinine, özel hizmetler arz edeceğiz. Mahalleyi, mahalle kültürünü koruyacağız, geliştireceğiz. Yatay mimari ve şehirciliği esas alacağız. Çocuklarımızı huzur içinde büyüteceğiz."

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