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AK Parti Kadın Kolları Başkanı görevden alındı

MARDİN'in Artuklu ilçesi AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'na Kasım ayında ataması yapılan Kübra Dindar görevden alınarak, yerine Gülbahar Mavidemir atandı. Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, geçen Kasım ayında Mardin'in...

AK Parti Kadın Kolları Başkanı görevden alındı
MARDİN'in Artuklu ilçesi AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'na Kasım ayında ataması yapılan Kübra Dindar görevden alınarak, yerine Gülbahar Mavidemir atandı.
Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, geçen Kasım ayında Mardin'in Artuklu İlçesi Kadın Kolları Başkanı olarak görevlendirdiği ve yetki belgesi verdiği Kübra Dindar'ın atamasını iptal etti. Kasım ayında Ankara'da yapılan mülakat sonucunda Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine ataması yapılan ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam tarafından yetki belgesi verilen Kübra Dindar'ın görevden alınmasının sebebi ile ilgili açıklama yapılmadı. Kongre yapılmadan görevden alınan Dindar'ın yerine ise Gülbahar Mavidemir atandı. Görevden alınan Kübra Dindar, yetki belgesini aldıktan sonra protokol ziyaretleri yapmıştı.

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