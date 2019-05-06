AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, 39 ilçede 7 bin evde vatandaşla iftar yaptı



İSTANBUL, () – AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, Ramazan’ın ilk gününde 39 ilçede vatandaşlarla buluştu.

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Ramazan’ın ilk gününde binlerce aileye çat kapı ziyaretlerde bulundu. 39 ilçede 7 bin eve konuk olan teşkilat mensupları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Gönül Sofraları’ programı önderliğinde binlerce teşkilat mensubunun katılımıyla gerçekleşti. Başkan Şenocak’ta çat kapı gidilen ziyaretler için, “Yemekle değil, aslında gönülle birbirimizi doyuracağız” ifadelerini kullandı.



AK Parti Teşkilatı 7 bin eve konuk oldu

Ramazan-ı Şerif’i kutlayan ve tüm İslam Ailesi’ne Ramazan ayının hayırla vesile olmasını dileyerek sözlerine başlayan Başkan Şenocak, “Teşkilat olarak Ramazan ayını bu zamana kadar hep dolu dolu geçirdik. Bu Ramazan’da da dolu dolu programlarımız olacak” diye konuştu. Başkan Şenocak, “Geçmişten bu yana Ramazan aylarında vermiş olduğumuz sokak iftarları da var. Ayrıca sürekli yapmış olduğumuz “Gönül Sofraları” var. Aslında Gönül Sofralarımızın başka bir anlamı daha var. Gönül Sofralarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın yıllar önce başlatmış olduğu geleneksel sofralarımız. Geleneksel sofralarımızı Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte biz bunu farklı bir boyuta taşıdık. Teşkilatta yer alan yönetici kısmındaki arkadaşlarımızın ve tüm kademelerin Ramazan İstişaresi’ni yaparken ortak bir fikir ortaya çıktı ve gönül sofralarımızda Ramazan’ın ilk günü akşamı bütün gönül misafirlerimize konuk olalım dedik. Bu akşam İstanbul’da inşallah 39 ilçemizde 7 bin eve konuk olacağız. Bu evlere konuk olacağımız vatandaşlarımızın da konuk olacağımızdan haberleri yok tabi ki. Çat kapı gireceğiz gönül sofralarına ne varsa beraber oturacağız masaya. Ekmeğimizi beraber bölüşeceğiz. Yemekle değil de aslında gönülle birbirimizi doyuracağız” dedi.