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Ak Parti İstanbul'da Osman Nuri Kabaktepe dönemi

Ak Parti İstanbul İl Kongresi yapıldı. Pandemiye rağmen büyük yoğunluk olan kongrede, AKP Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Erdoğan tarafından gösterilen tek aday il başkan adayı Osman Nuru Kabaktepe ve İl Yönetim Kurulu listesi oylanarak seçildi.

POLİTİKA 24.02.2021, 20:59 25.02.2021, 14:51 Murat Aydın
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Ak Parti İstanbul'da Osman Nuri Kabaktepe dönemi

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre’de Aday gösterilen Osman Nuri Kabaktepe İl Başkanı olurken İstanbul İl Yönetim Kurulu da belelirlendi. 

AKP İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

OSMAN NURİ KABAKTEPE İL BAŞKANI OLDU

Kongre'de Aday  gösterilen Osman Nuri Kabaktepe İl Başkanı olurken, hazırlanan yönetim kurulu listesi de seçildi. İl Yönetim Kurulu listesinde Sultangazi Belediyesi eski Başkanı Cahit Altunay'da yer aldı. Listede İl Başkanı dahil çok sayıda Milli Görüş tabanına sahip isimlerin olduğu dikkat çekti. 

İşte isim isim o liste...

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ:
Osman Nuri Kabaktepe

Adem Yıldırım

Ahmet Kaan

Akın Bayram

Ali Sevinç

Ali Yazlı

Aydoğan Ahıakın

Barış Özerol

Bekir Aksu

Burcu Özer

Cahit Altunay

Cemal Sarıhan

Ebru Saraçoğlu

Elif Şahin Keleş

F.Zehra Şener

Fahri Şahin

Fatih Coşar

Fatih Öğün

Hüseyin Eroğlu

Furkan Leventoğlu

Giyasettin Gergin

Gülcan Keskin

Güler Yıldız

Halime Kökçe

Hüseyin Gündoğdu

İsmet Öztürk

Mahmet Habib Karaman

Mahmut Gürcan

Mahmut Rıdvan Nazırlı

Malik Ejder Batur

Tuncay Çokyaman

Mehmet Emin Özkaya

Mehmet Fatih Serdar

Mehmet Küçük

Muammer Birdal

Muhammed Emin Saraç

Neslihan Çakmak Memiş

Yavuz Aksoy

Osman Savul

Ömer Fuat Günday

Rabiya Kazak

Sabiha Uca

Selçuk Kar

Semiye Öztürk

Sevim Sayım Madak

Şengül Karslı

Vuslat Şimal Kafkasoğlu

Yıldız Konal Süslü

Yunus Fırat Aydın

Erol Bulut

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ:

Fatma Zeynep Şişman

Beyza Gül Gözen

Recep Aslıyüksek

Erdi Çapar

Onur Yalçınkaya

Yasin Yıldız

Ayşe Tuba Oral

Tuba Güllük Dengiz

Fikret Baydarman

Muhammed Talha Kor

Yusuf İmamoğlu

Burak Şükrü Umur

Muhammed Şirin

Nurullah Aktaş

Servet Yazıcı

Hüseyin Ekşi

Serkan Güleç

Elif Yaşaroğlu

Bahar Çavuş

#akp #İstanbulİlKongresi #OsmanNuriKaratepe #İlBaşkanı #CahitAltunay
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