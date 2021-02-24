Ak Parti İstanbul'da Osman Nuri Kabaktepe dönemi
Ak Parti İstanbul İl Kongresi yapıldı. Pandemiye rağmen büyük yoğunluk olan kongrede, AKP Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Erdoğan tarafından gösterilen tek aday il başkan adayı Osman Nuru Kabaktepe ve İl Yönetim Kurulu listesi oylanarak seçildi.
AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre’de Aday gösterilen Osman Nuri Kabaktepe İl Başkanı olurken İstanbul İl Yönetim Kurulu da belelirlendi.
AKP İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
OSMAN NURİ KABAKTEPE İL BAŞKANI OLDU
Kongre'de Aday gösterilen Osman Nuri Kabaktepe İl Başkanı olurken, hazırlanan yönetim kurulu listesi de seçildi. İl Yönetim Kurulu listesinde Sultangazi Belediyesi eski Başkanı Cahit Altunay'da yer aldı. Listede İl Başkanı dahil çok sayıda Milli Görüş tabanına sahip isimlerin olduğu dikkat çekti.
İşte isim isim o liste...
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ:
Osman Nuri Kabaktepe
Adem Yıldırım
Ahmet Kaan
Akın Bayram
Ali Sevinç
Ali Yazlı
Aydoğan Ahıakın
Barış Özerol
Bekir Aksu
Burcu Özer
Cahit Altunay
Cemal Sarıhan
Ebru Saraçoğlu
Elif Şahin Keleş
F.Zehra Şener
Fahri Şahin
Fatih Coşar
Fatih Öğün
Hüseyin Eroğlu
Furkan Leventoğlu
Giyasettin Gergin
Gülcan Keskin
Güler Yıldız
Halime Kökçe
Hüseyin Gündoğdu
İsmet Öztürk
Mahmet Habib Karaman
Mahmut Gürcan
Mahmut Rıdvan Nazırlı
Malik Ejder Batur
Tuncay Çokyaman
Mehmet Emin Özkaya
Mehmet Fatih Serdar
Mehmet Küçük
Muammer Birdal
Muhammed Emin Saraç
Neslihan Çakmak Memiş
Yavuz Aksoy
Osman Savul
Ömer Fuat Günday
Rabiya Kazak
Sabiha Uca
Selçuk Kar
Semiye Öztürk
Sevim Sayım Madak
Şengül Karslı
Vuslat Şimal Kafkasoğlu
Yıldız Konal Süslü
Yunus Fırat Aydın
Erol Bulut
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ:
Fatma Zeynep Şişman
Beyza Gül Gözen
Recep Aslıyüksek
Erdi Çapar
Onur Yalçınkaya
Yasin Yıldız
Ayşe Tuba Oral
Tuba Güllük Dengiz
Fikret Baydarman
Muhammed Talha Kor
Yusuf İmamoğlu
Burak Şükrü Umur
Muhammed Şirin
Nurullah Aktaş
Servet Yazıcı
Hüseyin Ekşi
Serkan Güleç
Elif Yaşaroğlu
Bahar Çavuş
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016