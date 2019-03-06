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AK Parti İletişim Merkezi'ne 16 yılda 2,5 milyon başvuru yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 6 Mart 2003’te hizmete giren AK Parti İletişim Merkezi'nin (AKİM), şimdiye kadar 2,5 milyon başvurunun yaklaşık yüzde 98'ini çözüme kavuşturduğunu açıkladı. Jülide Sarıeroğlu,...

AK Parti İletişim Merkezi'ne 16 yılda 2,5 milyon başvuru yapıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 6 Mart 2003’te hizmete giren AK Parti İletişim Merkezi'nin (AKİM), şimdiye kadar 2,5 milyon başvurunun yaklaşık yüzde 98'ini çözüme kavuşturduğunu açıkladı.
Jülide Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada 2003 yılında kurulan AKİM'in 16 yıldır faaliyet gösterdiğini belirtti. AKİM’in, kurulduğu günden bu yana Türkiye'de gönül seferberliği yaptığını dile getiren Jülide Sarıeroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde hayata geçirmiş oldukları 'Beyaz Masa' örneğinden hareketle kurulan AKİM, kurulduğu günden bu yana tüm Türkiye’de gönül seferberliğine devam ediyor. Genel merkezimizde ve 81 il başkanlığımızda yüz yüze, telefonla, mobil uygulamamızla ve internet yoluyla milletimizin istek ve önerilerini can kulağıyla dinliyor, başvurularının takipçisi oluyor, etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için gayret gösteriyoruz" dedi.
Şimdiye kadar AKİM’e gelen 2,5 milyon başvurunun yaklaşık yüzde 98’inin anında çözüme kavuşturulduğunu kaydeden Sarıeroğlu şöyle dedi:
"Bugün 'Önce millet önce memleket' diyerek, teknolojinin son imkanlarını seferber ettik, AKİM'i yeniledik. Şimdi yenilenen yüzümüzle milletimizin sesine daha hızlı ve etkin kulak veriyor, milletimizle kurduğumuz gönül köprülerimizi daha da güçlendiriyoruz. 'Milletin sesi rehberimizdir' diyerek, milletimizden aldığımız güçle bugün olduğu gibi bundan sonra da aynı inanç ve tutku ile çalışmalarımızı daha büyük bir hızla sürdüreceğiz."

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