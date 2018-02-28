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AK Parti ilçe kongresinde arbede çıktı

Nedim KOVAN/ÇAMAŞ (Ordu), () - ORDU'da AK Parti Çamaş İlçe teşkilatı kongresinde, ikinci liste çıkması ve listenin divan tarafından reddedilmesi üzerine çıkan arbedede sandalyeler havada uçuştu.  Ordu'da AK Parti ilçe kongreleri gergin...

AK Parti ilçe kongresinde arbede çıktı

Nedim KOVAN/ÇAMAŞ (Ordu), () - ORDU'da AK Parti Çamaş İlçe teşkilatı kongresinde, ikinci liste çıkması ve listenin divan tarafından reddedilmesi üzerine çıkan arbedede sandalyeler havada uçuştu. 
Ordu'da AK Parti ilçe kongreleri gergin bir ortamda gerçekleşti. Perşembe ve Korgan'dan sonra Çamaş'ta yapılan ilçe kongresinde, yine ikinci liste krizi yaşandı. Çamaş'ta bugün düzenlenen AK Parti ilçe kongresinde divan başkanlığına mevcut başkan Aydın Bölükbaşı ve Ahmet Özcan'a ait iki liste sunuldu. Ahmet Özcan'a ait liste parti kongre yönetmeliği ve Genel Merkez kriterlerine uymadığı gerekçesiyle divan tarafından oy birliği ile reddedildi. Bunun üzerine bazı delegeler arasında arbede yaşandı. Sandalyelerin havada uçuştuğu arbede, salondaki bir delege tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polisin araya girmesiyle ortam sakinleştirildikten sonra kongreye tek liste halinde gidildi. Seçimi mevcut başkan Aydın Bölükbaşı kazandı.
İlçe kongresine AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'da katıldı. 

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